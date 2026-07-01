Disney+ suma documentales sobre Maradona y Messi

La plataforma de streaming incorporó dos títulos que rescatan momentos históricos y poco conocidos de las trayectorias de ambos ídolos argentinos.
En coincidencia con el desarrollo del Mundial 2026 en Estados Unidos, Mexico y Canadá, la plataforma de streaming Disney+ sigue fortaleciendo su catálogo deportivo con producciones dedicadas a las dos máximas figuras del fútbol argentino: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. television.com.ar
Uno de los estrenos destacados -disponible desde el 29 de junio , es "El dia que Diego regresó al Azteca" el documental que reconstruye el emotivo regreso de Diego Maradona al Estadio Azteca en el año 2000. El mismo escenario que lo vio consagrarse campeón del mundo en México 1986 fue testigo de una visita única y cargada de emoción, donde el astro argentino volvió a pisar el césped que lo inmortalizó. A través de material de archivo inédito, la producción ofrece un recorrido íntimo por ese reencuentro, destacando el vínculo emocional entre Maradona y el público mexicano, y recordando algunas de las páginas más gloriosas de su carrera.
El otro título incorporado es "Messi: La Cinta Olvidada" (Messi: The Forgotten Tape), un cortometraje documental de ESPN Films de 23 minutos de duración, disponible en Disney+ desde junio de 2026. Esta producción revela un episodio poco conocido de los inicios de la carrera internacional de astro argentino.
En 2004, cuando el rosarino tenía apenas 16 años y brillaba en las divisiones juveniles del FC Barcelona, un periodista de Barça TV compiló sus mejores jugadas en una cinta VHS. Ese material fue enviado al cuerpo técnico de la Selección Argentina y algo que resultó clave para que la AFA acelerara gestiones, organizara amistosos juveniles para asegurara la fidelidad del jugador a la camiseta albiceleste, evitando una posible convocatoria por parte de España, donde ya tenía la ciudadanía en trámite).
Además de estos estrenos recientes, Disney+ ofrece otros contenidos futboleros centrados en la histórica consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022: "Muchachos: la película de la gente" y "La Gran Final".
Estas producciones se suman al catálogo de ESPN en Disney+, que busca emocionar a los fanáticos entre partido y partido del Mundial 2026.
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