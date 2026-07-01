Disney+ suma documentales sobre Maradona y Messi

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Además de estos estrenos recientes, Disney+ ofrece otros contenidos futboleros centrados en la histórica consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022: "Muchachos: la película de la gente" y "La Gran Final".

Estas producciones se suman al catálogo de ESPN en Disney+, que busca emocionar a los fanáticos entre partido y partido del Mundial 2026.