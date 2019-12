Por lo pronto, todo lo referente a Barbie Vélez, la estrategia de Bal es bajar los decibeles, pero especialmente cuando se mete la mamá, Nazarena Vélez directamente la obvia y manda a sus abogados a analizar las declaraciones. En medio de arrumacos con Micaela Vázquez, una ex de Bal lo mandó al frente para mostrar lo mal que se comporta con las mujeres el hijo de Carmen Barbieri: "Él me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda", sorprendió la modelo uruguaya.

Por su parte, Bal aseguró que "la verdad es que fue solamente un fin de semana el que estuve con esta chica, realmente nunca fue mi novia. Yo jamás diría algo así, ni a ella, ni a nadie; jamás hablé de esa manera" e insistió en que "no hablo de mis ex así y nunca lo hice. Pero bueno, a veces conviene decir estas cosas para que las levanten los medios".

Otra que no dejó pasar los dichos de Melina Carballo y los tomó como si los hubiera dicho su hija fue Nazarena Vélez: "Pobre tipo. Triste contarlo y triste siquiera haberlo dicho. La verdad es horrible". Igualmente, Naza bajó el calibre de sus declaraciones porque durante más de un año por las redes sociales y en declaraciones periodísticas lo insultaba y lo trataba de violento hasta que Bal, pese a él, recurrió a la justicia para frenar que lo etiqueten como "violento".

En la web de Pronto, Naza contó porqué dejó de cruzarse con Fede Bal: "No tenía ganas de hacer algo porque no quería ir presa. No soy una mina agresiva. No quiero cruzarme a alguien que agredió a mis hijos por mí y por la otra persona, porque no sé cómo reaccionaría. Capaz te encaro o cruzo de vereda".

Es cierto, también, que cuando Bal es atacado por alguna mujer, Naza no se queda atrás y se suma con sus comentarios que tras la intervención judicial, la actriz bajó el calibre de sus acusaciones incluso por pedido expreso de su hija, Barbie Vélez, quien rehizo su vida amorosa con Lucas Rodríguez.