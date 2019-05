Tal como ocurrió años atrás cuando Neumann ella era panelista de Cortá Por Lozano, Nicole tenía su brillo propio, cosa que perdió el último año y quedó rezagada en el concierto de figuras del ciclo. Tan rezagada que en el verano pasado dio el portazo cuando pusiern un reemplazo de lozano por vacaciones (Jimena Baron). Ahora, la rubia recaló en Nosotros a la Mañana y la invitada fue Pampita, quien no podía negarse, dado que ambas modelos trabajan para la misma productora, Kuarzo, donde Pampita conduce ciclo propio en Net TV, canal de aire de la misma productora.

Pero Pampita se salió con la suya y no fue al piso. Eligió hacer un móvil en lugar de una visita en persona. Y allí Neumann, fiel a su estilo, no se mantuvo callada y le lanzó el primer dardo cuando le preguntó “¿Cuándo decidiste presentar a tus hijos a Mariano Balcarce (su nueva pareja)?”. Elegante, Pampita respondió: “Es algo que se siente. A veces uno no está tan seguro y hay que esperar un tiempo, porque la prioridad siempre son los chicos. En este caso, sentí muy rápido una conexión muy fuerte y me parecía que iba a ser una relación estable”.

Pampita sabe que la de Niki fue una pregunta capciosa porque es el consejo que Pampita le dio a ella misma cuando un año y pico atrás Neumann fue a su programa en Net TV y ella le dijo que se apuró a presentarle a sus hijas a su nueva pareja, Facundo Moyano. Sabiendo eso, Pampita aclaró: “Además, quería vivir un noviazgo lo más normal posible. Me parecía lo más sano y natural que se los dijera desde un primer momento”.

Nicole bombardeó a Pampita y ella respondió todo

Pero Neumann tampoco se salvó de quedar en el candelero por sus propios compañeros de El Trece, en especial de Angel De Brito, cuando le preguntó si era verdad que Daniela Urzi la había llamado tras su separación de Pablo Cosentino, el tercero en discordia en la separación Neumann-Cubero: “No, no hablo, no tengo diálogo”, dijo tajante.i