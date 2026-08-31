Celia, la madre de Messi, habló de su retiro de la Selección Argentina

La pérdida de su papá fue uno de los motivos que llevó al crack a no ponerse más la camiseta de su país. Este mediodía, compartió una carta de puño y letra, en la que manifestó que era “el momento” de dar un paso al costado: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. Y cerró: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.