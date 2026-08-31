Celia, la madre de Messi, habló de su retiro de la Selección Argentina

En un intercambio de mensajes con Intrusos, la madre de Leo no pudo ocultar su tristeza como la de todos los argentinos con la decisión de su hijo después de ganarlo todo.
Celia María Cuccittini, madre de Lionel Messi, se refirió al retiro de su hijo de la Selección Argentina, que tiñó de tristeza este lunes para todos los argentinos. La decisión de Leo, quien tiene 39 años aunque no parezca por su nivel, se da tras volver a jugar una final del mundo y el fallecimiento de su padre Jorge, quien era el gran compañero de su carrera.
En un intercambio con el programa Intrusos, la mamá dio a entender que este fin de ciclo albiceleste ya había sido meditado un largo tiempo por Leo. Sin embargo, la confirmación dolió como si se hubiese enterado este lunes, al igual que el resto de la gente: “Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes”.
Nadie se imagina a la Selección sin Messi en cancha, con la N°10 sobre su espalda y el botín zurdo siempre rápido para la gambeta y preciso para el golazo o la estocada entre líneas. Ni siquiera su madre, que priorizó su alegría por sobre todas las cosas: “Lo importante es que él sea feliz".
El retiro de Leo de la Selección era un tema recurrente en la mesa familiar. Celia contó que era algo que desvelaba a su padre Jorge, quien murió el pasado 8 de marzo en Rosario. "El papá siempre decía: ¿qué voy a hacer cuando no juegue más? Y pasó todo junto, increíble", escribió.
La pérdida de su papá fue uno de los motivos que llevó al crack a no ponerse más la camiseta de su país. Este mediodía, compartió una carta de puño y letra, en la que manifestó que era “el momento” de dar un paso al costado: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. Y cerró: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.
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