El director de Moulin Rouge hará la biopic de Elvis Presley

El ex One Direction Harry Styles o la estrella en ascenso Ansel Elgort son dos de las cinco jóvenes figuras en consideración para encarnar a Elvis Presley en una biopic que dirigirá Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge (2001) y El Gran Gatsby (The Great Gatsby, 2013), entre otras.