El documental de la re-unión de Oasis, una de las promesas del Festival de Venecia

Del lado estadounidense, la Mostra tendrá nombres como John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y Parker Posey, integrantes del elenco de Wild Horse Nine. Casey Affleck y Nick Nolte también estarán presentes por Company, mientras que Susan Sarandon y Alicia Vikander formarán parte de The Echo Chamber.

Los Gallagher llegan con la historia de Oasis

La música también tendrá un espacio destacado. Liam y Noel Gallagher podrían reencontrarse frente a las cámaras en Venecia para la presentación de Oasis: Don't Look Back in Anger, un documental que recorre el regreso de Oasis a los escenarios.

Aunque la asistencia de los hermanos puede estar sujeta a cambios, el director del festival, Alberto Barbera, aseguró que ambos prometieron participar en la presentación.

Otros músicos vinculados a la programación son Ricky Martin, que participa en Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal; Tom Waits, con una breve aparición en Wild Horse Nine; y Phoebe Bridgers, parte del elenco de Primetime.

La competencia oficial será inaugurada por Ink, de Danny Boyle, protagonizada por Guy Pearce, Claire Foy y Jack O'Connell. La película aborda la compra del diario The Sun por parte de Rupert Murdoch.

Además del cine, la moda tendrá un lugar importante durante los once días del festival. Fuera de competencia se presentará Be Brave, documental de Francesco Carrozzini sobre Renzo Rosso, fundador de Diesel, que incluye testimonios de John Galliano y Anna Wintour.