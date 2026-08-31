El documental de la re-unión de Oasis, una de las promesas del Festival de Venecia

Liam y Noel Gallagher estarán vinculados a Oasis: Don't Look Back in Anger, documental sobre el regreso de la banda a los escenarios.
La 83ª edición de "La Mostra" comenzará el 2 de septiembre y reunirá durante once días a grandes figuras del cine y la música internacional.
La alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia volverá a reunir a figuras de Hollywood, Europa y la música. George Clooney, Penélope Cruz, Javier Bardem, Liam y Noel Gallagher son algunos de los nombres que estarán vinculados a la 83ª edición de la Mostra, que comenzará este miércoles 2 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 12.
Clooney será uno de los protagonistas de la jornada inaugural. El actor estadounidense recibirá el León de Oro honorífico por su trayectoria durante una gala en la que la actriz Laura Dern será la encargada de pronunciar el discurso de homenaje. Su paso por la alfombra roja abrirá una edición que tendrá una importante presencia internacional.
Entre las figuras confirmadas también se encuentran Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes llegarán al Lido para presentar Bunker, película dirigida por el francés Florian Zeller. El filme cuenta además con las actuaciones de Paul Dano, Stephen Graham y Patrick Schwarzenegger y forma parte de la competencia oficial.
La programación reunirá a reconocidos intérpretes europeos como Vincent Lindon, Chiara Mastroianni, Louis Garrel y Valeria Bruni Tedeschi, que participarán con diferentes producciones.
Del lado estadounidense, la Mostra tendrá nombres como John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y Parker Posey, integrantes del elenco de Wild Horse Nine. Casey Affleck y Nick Nolte también estarán presentes por Company, mientras que Susan Sarandon y Alicia Vikander formarán parte de The Echo Chamber.
La música también tendrá un espacio destacado. Liam y Noel Gallagher podrían reencontrarse frente a las cámaras en Venecia para la presentación de Oasis: Don't Look Back in Anger, un documental que recorre el regreso de Oasis a los escenarios.
Aunque la asistencia de los hermanos puede estar sujeta a cambios, el director del festival, Alberto Barbera, aseguró que ambos prometieron participar en la presentación.
Otros músicos vinculados a la programación son Ricky Martin, que participa en Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal; Tom Waits, con una breve aparición en Wild Horse Nine; y Phoebe Bridgers, parte del elenco de Primetime.
La competencia oficial será inaugurada por Ink, de Danny Boyle, protagonizada por Guy Pearce, Claire Foy y Jack O'Connell. La película aborda la compra del diario The Sun por parte de Rupert Murdoch.
Además del cine, la moda tendrá un lugar importante durante los once días del festival. Fuera de competencia se presentará Be Brave, documental de Francesco Carrozzini sobre Renzo Rosso, fundador de Diesel, que incluye testimonios de John Galliano y Anna Wintour.
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