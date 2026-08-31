Murió Miguel Zavaleta, la voz de Suéter, a los 71 años

Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80.lo vamos a extrañar muchísimo. Aquí con Tito Losavio, Beno Guelbert, Ale de Silvestre y Miguel. 2024 pic.twitter.com/7zhvhokGRU — Sergio Marchi (@marchisergio) August 31, 2026

La banda creció junto a otros grupos que marcaron aquella etapa, entre ellos Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Los Redondos y Zas. Cada uno desarrolló un lenguaje diferente, pero todos formaron parte de una escena que comenzó a ganar mayor presencia en radios y escenarios.

Zavaleta recordó años después que las restricciones a la difusión de música extranjera habían generado una oportunidad para los artistas locales. Según sus palabras, los musicalizadores “se dieron vuelta y aceptaron a los músicos locales”. Para el cantante, el crecimiento de aquella escena fue “fenomenal”.

El músico murió este lunes a los 71 años después de atravesar una larga enfermedad.

Suéter se distinguió por combinar canciones accesibles con una propuesta artística particular. Entre sus temas más recordados aparecen “Amanece en la ruta”, “Elefantes en el techo”, “Vía México”, “El anda diciendo” y “Extraño ser”.

“Amanece en la ruta” se convirtió en una de las canciones más reconocidas de la banda y mantuvo su presencia a lo largo de las décadas. El repertorio de Suéter logró así trascender el momento específico en el que fue creado y continuar formando parte de la escucha de distintas generaciones.

Miguel Zavaleta, junto a Davi Lebón, Pedro Aznar y Gustav Bazterrica.

La propuesta de Zavaleta también se caracterizó por incorporar humor y situaciones cotidianas sin abandonar una mirada personal sobre la época. Esa combinación le permitió diferenciarse dentro de una escena que durante los 80 incorporó nuevos sonidos y estéticas.

En 2024, Zavaleta volvió a compartir escenario con músicos vinculados a distintas etapas de Suéter durante una reunión en La Trastienda. El encuentro fue registrado en fotografías que volvieron a circular en redes sociales después de conocerse su fallecimiento.

Durante sus últimos días estuvo acompañado por amigos y colegas. El periodista y escritor Sergio Marchi lo despidió con un mensaje en el que recordó su actitud frente a la enfermedad: “Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel”.