Murió Miguel Zavaleta, la voz de Suéter, a los 71 años

El cantante y tecladista de Suéter murió este lunes después de atravesar una larga enfermedad. Tenía 71 años.
Miguel Zavaleta, cantante y tecladista de Suéter, murió este lunes a los 71 años después de atravesar una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por personas de su círculo cercano y rápidamente comenzó a generar mensajes de despedida entre músicos, periodistas y seguidores del rock argentino.
Zavaleta fue una de las figuras vinculadas a la renovación de la música nacional durante los años 80. Al frente de Suéter, grupo que fundó en 1981, construyó una identidad propia a partir de canciones que combinaron elementos del pop, la new wave y el reggae con letras atravesadas por el humor y situaciones cotidianas.
Antes de formar Suéter, Zavaleta había integrado Bubu, una propuesta del circuito under de finales de los años 70 y comienzos de los 80 que combinaba música y teatralidad. Esa experiencia fue uno de los primeros espacios en los que comenzó a desarrollar el estilo que después trasladaría a su banda más reconocida.
Suéter nació en 1981, en un período de cambios dentro de la escena musical argentina. Zavaleta asumió el rol de cantante y tecladista y compartió la primera formación con Gustavo Donés, Juan del Barrio y Jorge Minissale.
La banda creció junto a otros grupos que marcaron aquella etapa, entre ellos Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Los Redondos y Zas. Cada uno desarrolló un lenguaje diferente, pero todos formaron parte de una escena que comenzó a ganar mayor presencia en radios y escenarios.
Zavaleta recordó años después que las restricciones a la difusión de música extranjera habían generado una oportunidad para los artistas locales. Según sus palabras, los musicalizadores “se dieron vuelta y aceptaron a los músicos locales”. Para el cantante, el crecimiento de aquella escena fue “fenomenal”.
Suéter se distinguió por combinar canciones accesibles con una propuesta artística particular. Entre sus temas más recordados aparecen “Amanece en la ruta”, “Elefantes en el techo”, “Vía México”, “El anda diciendo” y “Extraño ser”.
“Amanece en la ruta” se convirtió en una de las canciones más reconocidas de la banda y mantuvo su presencia a lo largo de las décadas. El repertorio de Suéter logró así trascender el momento específico en el que fue creado y continuar formando parte de la escucha de distintas generaciones.
La propuesta de Zavaleta también se caracterizó por incorporar humor y situaciones cotidianas sin abandonar una mirada personal sobre la época. Esa combinación le permitió diferenciarse dentro de una escena que durante los 80 incorporó nuevos sonidos y estéticas.
En 2024, Zavaleta volvió a compartir escenario con músicos vinculados a distintas etapas de Suéter durante una reunión en La Trastienda. El encuentro fue registrado en fotografías que volvieron a circular en redes sociales después de conocerse su fallecimiento.
Durante sus últimos días estuvo acompañado por amigos y colegas. El periodista y escritor Sergio Marchi lo despidió con un mensaje en el que recordó su actitud frente a la enfermedad: “Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel”.
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