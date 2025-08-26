El emotivo posteo de Gimena Accardi

EOP

La actriz publicó una emotiva historia de Instagram sobre su vuelta al teatro en la sala Don Bosco en Bahía Blanca -Provincia de Buenos Aires- y compartió sus sentimientos de nostalgia por volver a la ciudad que la conecta con su familia "En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí" comienza el texto que escribió sobre una foto de un paisaje campero.

"Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)" cerró el texto de la historia Gimena Accadi.

Después del reconocimiento de la infidelidad por parte de Accardi, todas las miradas estaban enfocados en la función y en cómo se comportarían la actriz y su compañero Andrés Gil sobre el escenario, después de los rumores que los vinculaban.

Lo que no pasó desapercibido fue el gesto de Nicolás Vázquez, su exesposo, de dejar un emoji de un corazón blanco junto al símbolo del infinito en la historia de su expareja, demostrando que -después de dieciocho años de relación- el lazo afectivo entre ambos actores continúa vigente.