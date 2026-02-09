Masterchef Celebrity: la caja misteriosa que se armó a pura venganza

“Esta noche el contenido de las cajas lo van a definir ustedes, o mejor dicho, su compañero de estación. Cada caja tiene 12 ingredientes, pero después de que su compañero decida qué quitarles, se van a tener que quedar con únicamente 6 ingredientes” les comunicó el chef italiano a Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Chino Leunis, La Joaqui, el Turco Husaín y Andy Chango.

Los participantes tuvieron que mirar todos para atrás e ir dándose vuelta de a uno, levantando la caja de su compañero y sacándole ingredientes, pero La Joaqui -como ganó el minidesafío previo de coctelería- pudo sólo recibió cuatro robos por parte del Chino Leunis y no seis como el resto.

Susana Roccasalvo comenzó el juego con Marixa Balli de espaldas, y recibió el pedido de Wanda y el jurado de que “no tenga piedad”. La periodista se llevó la carne, la panceta, el queso y una calabaza, pero la reina de la Cachaca tuvo la oportunidad de vengarse, llevándose prácticamente lo mismo que su compañera, pero la diferencia fue que también se llevo la cebolla, lo que significó que Betular le dijera que fue más malvada.

Andy Chango eligió un camino distinto en el robo, sacandole ingredientes al Turco Husain que “él no sabe usar” con el sólo objeto de ayudarlo, “Hoy subís al balcón” le aseguró el músico al exfutbolista.

Pero "El Turco" no tuvo el mismo gesto con Andy y le sacó todas las proteínas “No me gustaría estar en un desierto con vos teniendo una sola cantimplora” fue el comentario Chango al ver lo poco que había quedado.

“¡Qué hijo de su madre! ¿Qué pensaste, Chino? ¿Qué iba a poder hacer la comida sin la proteína principal?”, expresó La Joaqui al descubrir lo que le había sustraído su compañero. Una vez develado el misterio, Martitegui enunció que debían cocinar con los ingredientes que quedaron en sus cajas y Donato agregó “Son 60 minutos de cocina para un plato libre”.

Por su parte, Betular aclaró “Tienen pocos ingredientes y no pueden prestarse entre sí”,

Tras los robos, sólo Husaín y Leunis quedaron con carne, por lo que el jurado determinó que era un hermoso desafío ver cómo el resto se desenvolvía con platos vegetarianos.