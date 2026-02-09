Espectáculos |

Gimena Accardi confesó lo peor de haberse separado de Nico Vázquez

La actriz habló en su programa "Soñé que volaba" sobre el cambio de vida que experimenta desde hace siete meses, tras su ruptura amorosa con el actor.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estuvieron juntos, se casaron y compartieron una larga etapa de vida durante casi dos décadas. Y el 2025, hace poco más de siete meses, terminó con un vínculo que atravesó todo. Y la actriz ahora se está encontrando con una realidad que nada tiene que ver con lo que venía viviendo y define cómo es su duelo.

"Mi duelo no está pasando por el extrañar, por el querer verlo, querer hablarle... Mi duelo, de verdad, no pasa por ahí. Pasa por el reencontrarme con una persona de cuarenta años, que empezó una relación a los 22 siendo casi adolescente...", comenzó Gimena, al aire de Olga, el canal de streaming.

"De esos veintidós que tenía a los cuarenta que tengo ahora es redescubrirme en un montón de cosas... Antes, yo tenía una compañía que me ayudaba a resolver y esta es una nueva vida, más la que tenía. ¿Qué pasa con eso, qué pasa con encontrarme sola desde la mañana hasta la noche en una casa?", compartió Accardi, en voz alta.

"Una casa donde antes eran tres gatos y ahora, son dos. Todo se va yendo, de a poco, de esa casa. Bueno, ¿qué hacemos? Y el encontrarme que, de repente, tengo que resolver todo sola cuando antes tenía una a otra persona con quien hacerlo. Hoy todo depende de mí sola", se sinceró la actriz, quien atraviesa, sin lugar a dudas, por una etapa totalmente diferente a lo que vivió en casi últimas dos décadas.

GIMENA CON UNA MANO EN EL "CORAZÓN"

"Siento que no me voy a enamorar nunca más, tengo 40 ya... No es que yo tengo familia. No es que yo me refugio en un padre, en una madre, que me contienen. ¡No la tengo! Entonces es reencontrarme con toda esa situación”, confió Gimena, días atrás, sobre su sentir más profundo.

Gimena Accardi, nota
Gimena y Nicolás Vázquez fueron pareja durante dieciocho años. Y se separaron formalmente hace 7 meses.

“Es toda esa familia que yo tuve durante 18 años y ahora no tengo ni una ni otra, ¡Bárbaro! No está siendo una gran etapa para nada. Solamente quiero morir. Fue mucho tiempo y eso hay que desentrañarlo", se sinceró Accardi, con las emociones " a flor de piel".

Gimena Accardi duelando a Nicolás Vázquez

