Quien será el polémico reemplazo de Nancy Pazos en Telefe

Lo cierto es que, esta vez, la emisora de las 3 pelotas decidió buscarle un reemplazo a Pazos para la cantidad de días que decidió ausentarse del programa. Y el nombre elegido fue, nada más ni nada menos que, Diego Brancatelli, compañero de Mariana Brey, otras de las integrantes del equipo al aire, en C5N.

Pero, claro, claro, la elección no fue para nada casual. Por el contrario. El nombre de Brancatelli generó "cosquillas" porque no solo viene de algunas disputas públicas y en privado con su compañera de conducción en C5N sino que también tiene un perfil polémico parecido al de Nancy, lo que muchos interpretan como una "posible antesala" a que se quede con su lugar en el ciclo de Barbarossa.

Recordemos que Diego y Mariana, quienes están al frente de un periodístico los sábados a la noche viene de superar algunas rispideces que quedaron en evidente justamente al aire del programa de Georgina. Fue cuando, algunos días atrás, Brancatelli salió al aire vía comunicación telefónica y tuvieron un fuerte cruce con Brey.

LA CONVERSACIÓN EN PRIVADO ENTRE BRANCATELLI Y BREY

"Él se fue un mes, retomó esta semana y nos encontramos. Fue bueno para los dos, descansar, recuperar energías y volver a encontrarnos. Yo necesitaba descansar de mí misma", dijo Mariana, en diálogo con Infama, el programa de Marcela Tauro en América, sobre el tiempo en el que estuvieron distanciado con Diego, sin conducir juntos su programa, Indomables.

"Nos reencontramos hoy y súper bien. Nosotros habíamos tenido una charla privada antes de irnos de vacaciones, súper respetuosa y adulta. Me quedé conforme. No, no, eso no existió. Y si eso pasó, fue a mis espaldas y no me gusta que sea así”, aseguró Brey, sobre las versiones de que su pareja, Pablo Melillo, habría interceptado a Brancatelli, por como trató a la periodista, en el vivo de A la Barbarossa, justamente.