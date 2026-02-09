Espectáculos |

Llega al cine un clásico del teatro argentino

A partir de marzo también estará disponible en Netflix esta adaptación cinematográfica, dirigida por Juan José Campanella, de la exitosa obra teatral protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

El próximo jueves 19 de febrero llegará a los cines la adaptación cinematográfica de Juan José Campanella de la exitosa obra teatral "Parque Lezama" -basada en "I'm Not Rappaport" del dramaturgo estadounidense Herb Gardner- y el viernes 6 de marzo se estrenará globalmente en la plataforma Netflix.

La película reúne nuevamente una dupla actoral original de Luis Brandoni (como León Schwartz) y Eduardo Blanco (como Antonio Cardozo), también bajo la dirección de Juan José Campanella -responsable de la película ganadora del Oscar "El Secreto de tus ojos"- y que reivindica el acto de hablar con extraños, todo relatado con humor, y destacando la amistad y la ternura.

Completan el elenco del filme Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

La película "Parque Lezama" es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella que también es el responsable del guion, y tiene como productora a Muriel Cabeza.

Luis Brandoni, Juan José Campanella y Eduardo Blanco

ADEMÁS: Gustavo Luppi: con la actuación en la sangre

"Parque Lezama" es una comedia que narra la historia de una improbable amistad entre un militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias. La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina del mismo, basada en "I'm Not Rappaport" del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

El jueves 19 de febrero se estrenará en cines selectos y el viernes 6 de mazo en Netflix.

Ficha técnica

  • Director: Juan José Campanella
  • Guion: Juan José Campanella
  • Productora: Muriel Cabeza
  • Productora Ejecutiva: Laura Eliosof
  • Elenco: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Aristarán, Verónica Pelaccini, Manuela Menéndez, Matías Alarcón y Alan Fernández
