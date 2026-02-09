Llega al cine un clásico del teatro argentino

La película reúne nuevamente una dupla actoral original de Luis Brandoni (como León Schwartz) y Eduardo Blanco (como Antonio Cardozo), también bajo la dirección de Juan José Campanella -responsable de la película ganadora del Oscar "El Secreto de tus ojos"- y que reivindica el acto de hablar con extraños, todo relatado con humor, y destacando la amistad y la ternura.

Completan el elenco del filme Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

La película "Parque Lezama" es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella que también es el responsable del guion, y tiene como productora a Muriel Cabeza.

PL_20250603-BTS-0056_R (1) Luis Brandoni, Juan José Campanella y Eduardo Blanco

"Parque Lezama" es una comedia que narra la historia de una improbable amistad entre un militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias. La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina del mismo, basada en "I'm Not Rappaport" del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Parque_Lezama_n_00_45_46_04 (1)

El jueves 19 de febrero se estrenará en cines selectos y el viernes 6 de mazo en Netflix.

Ficha técnica

Director: Juan José Campanella

Guion: Juan José Campanella

Productora: Muriel Cabeza

Productora Ejecutiva: Laura Eliosof

Elenco: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Aristarán, Verónica Pelaccini, Manuela Menéndez, Matías Alarcón y Alan Fernández