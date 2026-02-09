La China Suarez acuso a Juariu de atacar a su hija con información falsa

La polémica se desató el domingo por la tarde, cuando la actriz respondió de manera pública a los contenidos que la instagrammer difundía en sus plataformas digitales.

La denominada “información de último momento” que Juariu compartía indicaba que la malla utilizada por Magnolia en el festejo no le pertenecía, sino que habría sido “un regalo de Icardi a Isi”: “Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal”.

En ese marco, la periodista sostuvo que Mauro Icardi habría presionado para que sus hijas asistieran al cumpleaños y que incluso habría recurrido a la Justicia para que Wanda Nara las llevara: "El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían, ya que él no estaba en el cumple".

Además, agregó que, ante la negativa, las niñas no habrían recibido los obsequios previstos: "Entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no estaba. Que pesado. Y como respuesta a todo esto le ponen (a Magnolia) la malla de Isi que le regaló el padre? Qué es? Un castigo?", expresó la panelista de Corta por Lozano.

La reacción de la China Suárez frente a Juariu

Minutos después de que el tema ganara repercusión en redes sociales, la actriz salió al cruce de la información difundida y escribió: “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”.

image

Aunque no desmintió ni explicó puntualmente la situación vinculada a la malla, la actriz dejó entrever que la difusión del tema promovía el hostigamiento hacia una niña.

En respuesta, la periodista defendió su accionar y replicó contra Suárez: “Eugenia Suárez, alias ‘la china’ me acusa de hostigar. Solo di información. No hablo de los menores sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los q exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”.