Arturo Puig confesó la razón por la que se distanció de Susana Giménez

“Estuvimos un poquito distanciados con Susana...”, dijo Arturo, al referirse a su actual vínculo con la presentadora de tevé, durante una entrevista para Otro día perdido, en las noches de El 13. “Cuando pasó lo de Selva –dijo en referencia al fallecimiento de su esposa y compañera de vida Selva Alemán–, ella no aportó nada. Entonces, me dolió un poco”.

"Nos saludamos un poco el otro día en la fiesta de Clarín (del aniversario número 30). Me dicen: ‘Susana está en un palco, te quiere dar un beso’. Fui, nos saludamos. No soy rencoroso”, compartió Puig, durante la nota mano a mano con Mario Pergolini.

"Ahora no somos de vernos ni de llamarnos... Siempre es bueno que los amigos se acerquen cuando uno pasa momentos difíciles”, se sinceró Arturo, sobre lo que más le molestó del accionar de Giménez cuando él enviudó, hace poco más de un año. Evidentemente, para el actor es falta que arrastra y que no pudo superar aún.

AÑOS COMPARTIDOS

La relación de amistad entre Susana y Arturo se remonta por lo menos a principios de la década de 1980. Fue durante la exitosa obra teatral “La mujer del año”, estrenada en 1983, donde ambos compartieron escenario y comenzaron a forjar una conexión personal más allá del trabajo. La afinidad surgida en aquellas funciones sentó las bases para una amistad que se mantuvo vigente con el paso del tiempo.

UE3LYE5HYNAWRATQERTMVXQJMI Arturo y Susana fueron amigos desde la juventud.

Con el correr de los años, la buena sintonía entre ambos trascendió la instancia profesional. Giménez y Puig continuaron cultivando su vínculo más allá del teatro, frecuentando espacios y reuniones en común, por lo que solían mostrarse públicamente juntos. pero al parecer, ese acercamiento profesional y personal no fue suficiente para que el emblemático "Grande Pá" se sienta acompañando por la conductora en el momento más difícil de su vida.