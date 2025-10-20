MasterChef Celebrity tuvo su primer eliminado

Los doce participantes de delantal negro cocinaron con el objetivo de seguir en el reality culinario una semana más, y al final del programa los chefs debían elegir al primer eliminado de la temporada, que resultó Jorge "Roña" Castro.

Después del debate entre Donato de de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, los jurados tomaron la decisión de quién sería el participante que debía abandona el programa. Para eso hicieron pasar al frente a Andy Chango, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Pablito Lescano y les anunciaron que los cuatro siguen en el programa, fue entonces cuando Pablo avisó que abandona el certamen por cuestiones laborales.

Después de la explicación de Lescano, los chefs continuaron anunciando qué participantes seguían en el programa, e hicieron pasar a Marixa Balli, Cachete Sierra, la Joaqui y Miguel Ángel Rodríguez para confirmarles que ninguno iba a abandonar el certamen.

Por último hicieron pasar al frente a Roña Castro, Esteban Mirol, Emilia Attias y Luis Ventura, el que tomó la palabra fue Damián Betular que les explicó "Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas".

"Quienes se salvan y continúan una semana más en esta competencia son Emilia y Esteban" confirmó el chef repostero y entonces llegó el momento de anunciar quién es el primer participante eliminado de la temporada "El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Roña. Felicitaciones Luis, seguís en competencia".

"Te conocimos poco pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por eso te felicito un montón" expresó Donato de de Santis, a lo que Germán Martitegui comentó que es muy difícil pararse frente a un campeón del mundo y decirle las cosas que hace mal y destacó su trabajo en los comedores, comprometiéndose a ir a ayudarlo algún día y devolverle lo que les dio esta semana.

"Gracias Roña, te queremos y gracias por estar en estas cocinas" expresó Damián Betular. Finalmente, "Roña" Castro le agradeció a todos y dijo "Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros".

