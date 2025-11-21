Espectáculos |

El escándalo entre las Bandana sigue creciendo

Próximas a presentarse en vivo con su grupo Brandana, Lowrdes y Lissa continúan enfrentándose a través de declaraciones públicas.

A tres días del show que marcará el regreso de Bandana, el escándalo sigue siendo el protagonista de la reunión de las cuatro integrantes actuales. En esta oportunidad, fue Lowrdez Fernández quien acusó de mentirosa a su compañera, durante la entrevista que Lissa Vera dio en vivo a Ángel de Brito -en América TV-, generando un tenso momento.

“Nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente” fue la contundente frase que el conductor de "LAM" leyó del mensaje de Fernández le envió mientras Vera estaba en el aire, dándole un giro imprevisto a la entrevista.

Al escuchar la frase, Lissa -con claras muestras de agotamiento- se sorprendió, quedándose inmóvil y dando claras muestras de que no podía creer lo que escuchaba.

Con una mezcla de bronca y tristeza, la cantante se defendió: “Dice que no le pregunté cómo estaba y yo ya sabía cómo estaba. Le preguntaba a su gente allegada” y con la voz quebrada, agregó “Está todo el tiempo tratando de dejarme mal parada. Si no me hubiese importado, no hubiese ido a denunciar”.

La acusación hecha por Lowrdez Fernández golpeó fuerte a su compañera de grupo, que termino llorando durante la nota “Me duele que digan que yo miento, que no me importó. Si no me hubiese importado, me quedaba en mi casa”.

Además, reconoció el actual desgaste de la relación entre ellas “El vínculo está roto. Estoy cansada” expresó entre lágrimas.

El grupo pop argentino "Bandana" con Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha se presentará este domingo 23 de noviembre, a las 22, Moscú de la Ciudad de Buenos Aires. El evento forma parte de "L.A.T.M. +35", que corresponde a la denominación de una serie de fiestas temáticas con música retro organizadas por el DJ Tommy Muñoz en las que solo pueden entrar personas mayores de 35 años.

