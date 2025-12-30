Preocupación por el estado de salud de Lourdes Fernández: "Le pegó muy mal"

A Lowrdes se la vio afectada por la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli, una integrante de la banda musical del grupo que retomará sus actividades sobre el escenario porteño, a partir de marzo de 20926. Recordemos que, semanas atrás, la artista fue rescata de un departamento en Palermo en donde estaba privada de su libertad por parte de su ex pareja, Leandro García Gómez.

En las imágenes, la artista apareció en situaciones cotidianas como tomar café mientras permanecía en la cama, pero con un semblante apagado y palabras que hacían referencia al dolor que sentía. La preocupación de sus seguidores no tardó en hacerse notar, y rápidamente la noticia llegó a los medios.

"Ella viene de pasar la Nochebuena con la familia. Estaba muy bien, se vino a quedar a dormir, estuvo súper y hasta la cargaba de que iba a verla a su show. El 25 fue a ver a su papá y al día siguiente me llama angustiada porque una bajista que tocaba con ella murió, le pegó muy mal”, contó Mabel, al aire de Lape Club Social, por América.

LOWRDES A "FLOR DE PIEL"

“Me dijo que podía haber sido ella. Saben que yo no pregunto, dejo que cuente lo que siente. El domingo me volvió a llamar, yo estaba de guardia. Me cuenta que no podía dormir, que estaba angustiada… Obviamente veo sus historias y aunque en otro momento por ahí le sugería que las baje, no digo nada porque ella tiene que ver en qué estado se muestra”, contó, Mabel, en el ciclo de Sergio Lapegüe.

“Es muy difícil la ayuda. Está con un psiquiatra, pero es renuente a tomar la medicación y no se la puede obligar porque si no hay que declararla incapaz, lo cual ella no es. En el trabajo brilla, cumple sus compromisos, pero hay una parte de su psiquis que es todo un proceso", explicó, con atino, la mamá del Lowrdes.

Lowrdes Fernández, nota Lowrdes con su mamá, Mabel, en los últimos días.

Respecto a la muerte de la joven bajista, Mabel contó el diálogo que mantuvo con Fernández. Era joven, no sé si incluso más que ella. "Yo le dije: ‘vivió lo que tenía que vivir’. En casa manejamos esa filosofía”, compartió, y agregó que el tema de la muerte siempre fue hablado en su hogar, aunque le sorprendió la intensidad de la reacción de Lourdes: “Me llamó la atención cómo reaccionó", remarcó.

“No sé si es una recaída, ella está viviendo con una amiga y sus padres, por lo que no creo que consuma. Ella dice que no pero no lo sé. Está en recuperación y yo trato de no meterme más allá de lo que ella me cuenta”, cerró, Mabel, sobre el presente de su hija.