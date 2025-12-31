Pampita habló de Martín Pepa "Está muerto conmigo"

Al jugar al "¿Quién ama más?" en las parejas de varios famosos "Pampita" consideró que Rodrigo de Paul ama más que Tini Stoessel, Lali Espósito más que Pedro Rosemblat, Nico Occhiato más que Flor Jazmín Peña y Oriana Sabatini más que Paulo Dybala pero, sin embargo, al referirse a la relación entre Pablo Echarri y Nancy Dupláa eligió utilizar la opción de "empate".

"El Pollo" Alvarez no dejó pasar la oportunidad y la sorprendió con la pregunta "¿Martín Pepa o Pampita?". Lejos de evasivas, Carolina Ardohaín fue contundente "Martín Pepa. Está muerto conmigo" aunque después aclaró "Yo muero igual. Me da una sonrisa y me derrito” pero aseguró que -en el fondo- espera que él sea quien esté más enamorado.

“Sí, estoy re enamorada. Muero de amor” confesó "Pampita" y recordó que “hace un año y dos meses” está en pareja con Martín Pepa y, ante la pregunta de "si le gustaría casarse" dijo sin dudar que “sí”, pero destacó que “esta situación es distinta a todo” porque su novio vive en los Estados Unidos.

Al momento de las confesiones, la modelo y conductora reconoció que “A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces” y recordó que su pareja “solo viene tres veces al año” a la Argentina.

Carolina Ardohaín recordó con humor los inicios de su noviazgo con Martín Pepa "Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como 3 horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo "qué pena que no vivís acá, no me interesa" pero él “No se rindió con eso y siguió insistiendo muchos días. Siguió insistiendo y viniendo, y mandó flores y siguió. Tenía mucha fe él” completó.

La modelo y conductora destacó el vínculo que el polista mantiene -también- con sus hijos “Mis hijos lo aman con locura, él tiene mucha paciencia y muy buen humor siempre. Para mis hijos es como una alegría cuando llega”.