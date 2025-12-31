El incómodo momento que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi

El futbolista del Galatasaray Spor Kulübü y la actriz de "El hilo rojo" aterrizaron en Europa durante la tarde del martes 30 de diciembre, donde fueron muy bien recibidos por los fanáticos del club turco.

image

Pero la historia en Argentina bien diferente, la opinión pública sobre esta relación es como un Boca-River, porque tanto las redes sociales y la calle son bien diferentes y se dividen radicalmente entre quienes bancan a la María Eugenia Suárez y los que defienden a Wanda Nara.

image

Cuando la China Suárez y Mauro Icardi estaban tranquilos subiendo con sus valijas por la escalera mecánica con destino a la puerta de embarque, un pequeño grupo de personas empezaron a gritarles “China, aguante Wanda”, y otras frases de características similares.

China y Mauro

El incómodo momento quedó registrado por la usuaria @aldyguada que lo subió a su cuenta de TikTok, relatando la incómoda situación que vivió la pareja del futbolista y la actriz horas previas a abandonar el país.

El clip se viralizó en cuestión de horas demostrando que las pasiones -por ambos lados- quedan expuestas durante la salida del país de Mauro y la China.