Martín Cirio fulminó a Viviana Canosa: "No ha dejado persona sin traicionar"

El popular streamer -que viene de llenar dos Movistar Arena- cuestionó la doble moral de la polémica periodista que quedó en el centro de una polémica.
Después de agotas sus dos funciones en el Movistar Arena, el youtube y streamer Martín Cirio -popular por ser muy frontal y manejar un humor muy corrosivo- fulminó a Viviana Canosa por la devolución que hizo la periodista a las declaraciones de Fabiola Yáñez. La exchimentera amenazó con intimar a través del envió de una carta de documento por haber insinuado que mantuvo un romance con el expresidente argentino Alberto Fernández.
"Faltaba que se le tirara encima” expresó la ex primera dama en una entrevista al periodista Ángel de Brito.
Inmediatamente después de emitida la nota el programa "LAM" de América TV, la periodista se expresó a través de su cuenta de "X" -sin mencionar nombres- “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”.
Martín Cirio cuestionó duramente la actitud de Viviana Canosa frente a los dichos de Fabiola Yáñez, y la acusó de ser hipócrita, tener una doble moral e inclusive poniendo de ejemplo la relación que la periodista mantuvo con el actual presidente Javier Milei, destacando que pasó de ser una defensora acérrima a considerarlo la "peor basura", ni bien se distanciaron.
“No ha dejado persona sin traicionar. Cuando estaba con Milei, era la libertaria número uno, y cuando se dio vuelta, automáticamente Milei pasó a ser la peor basura. Se cansó de ensuciar a medio planeta solo por broncas personales” expresó el streamer.
Cirio reconoció que el origen de su resentimiento para con la periodista tiene su origen en las declaraciones en las que Canosa lo tildó de pedófilo, a raíz de la “cancelación” que sufrió por viejos tuit. "Y esto también lo digo porque obviamente Viviana Canosa también dijo varias veces que yo era pedófilo, por supuesto, como todo el mundo. Porque para ella todo el mundo es "pedo". Pero ahora, ojo que decís una cosa de ella y estás manchando, ¿cómo se te ocurre difamar?" expresó.
Para terminar, el famoso youtuber dijo “Ella se cansó de ensuciar a medio planeta con cosas oscurísimas solamente por broncas personales”.
