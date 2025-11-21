Martín Cirio fulminó a Viviana Canosa: "No ha dejado persona sin traicionar"

"Faltaba que se le tirara encima” expresó la ex primera dama en una entrevista al periodista Ángel de Brito.

Fabiola - Canosa

Inmediatamente después de emitida la nota el programa "LAM" de América TV, la periodista se expresó a través de su cuenta de "X" -sin mencionar nombres- “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”.

Martín Cirio cuestionó duramente la actitud de Viviana Canosa frente a los dichos de Fabiola Yáñez, y la acusó de ser hipócrita, tener una doble moral e inclusive poniendo de ejemplo la relación que la periodista mantuvo con el actual presidente Javier Milei, destacando que pasó de ser una defensora acérrima a considerarlo la "peor basura", ni bien se distanciaron.

cirio

“No ha dejado persona sin traicionar. Cuando estaba con Milei, era la libertaria número uno, y cuando se dio vuelta, automáticamente Milei pasó a ser la peor basura. Se cansó de ensuciar a medio planeta solo por broncas personales” expresó el streamer.

Cirio reconoció que el origen de su resentimiento para con la periodista tiene su origen en las declaraciones en las que Canosa lo tildó de pedófilo, a raíz de la “cancelación” que sufrió por viejos tuit. "Y esto también lo digo porque obviamente Viviana Canosa también dijo varias veces que yo era pedófilo, por supuesto, como todo el mundo. Porque para ella todo el mundo es "pedo". Pero ahora, ojo que decís una cosa de ella y estás manchando, ¿cómo se te ocurre difamar?" expresó.

Para terminar, el famoso youtuber dijo “Ella se cansó de ensuciar a medio planeta con cosas oscurísimas solamente por broncas personales”.