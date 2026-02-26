El gran regalo que recibió Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Actualmente, el hijo de Ricardo Darín se encuentra en nuestro país filmando "El Ruso" una miniserie de cinco episodios escrito y dirigido por Sebastián Borensztein para Netflix que aún no salió a la luz, mientras que la actriz española se está ocupando de su pequeño hijo en Barcelona, España.

image

En las últimas horas, la flamante mamá -el 9 de febrero pasado- compartió una imagen con su pequeño hijo en sus brazos y una sonrisa en su cara que evidencia la inmensa felicidad por su nueva etapa como madre.

Úrsula Corberó también mostró la captura de una videollamada que tuvo con el Chino Darín, el sistema de comunicación que encuentran para "verse" cuando están alejado.

En la imagen se puede ver cómo el actor argentino le está mostrando “el regalo que los pibes” le hicieron al pequeño Dante: una mini camiseta de fútbol de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi.

Captura de pantalla 2026-02-26 a las 11.26.43a.m.

La actriz española también mostró imágenes de sus últimas compras para su bebé, en lo que parecería ser la habitación de la pareja hay una cuna “Stokke Sleepi Mini V3”, valuada en 400 euros. La decoración es de un estilo moderno, sin cuadros ni adornos en la paredes.