¿Vuelven los Expedientes Secretos X?

El director y guionista estadounidense Ryan Coogler -responsable total de la película "Pecadores", con 16 nominaciones al Oscar- ha sido confirmado para escribir y dirigir este piloto, algo que genera mucha expectativa en la industria,

La descripción oficial del "reboot" -reinicio- de esta clásica serie explica que se trata de “Dos agentes del FBI altamente condecorados pero muy diferentes forman un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada hace mucho tiempo dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables”.

XXFFILES Gareth Cattermole, David Duchovny & Gillian Anderson y Melissa Alexander

La trama difiere parcialmente de la serie original del canal Fox de 1993, que duró -en total- 11 temporadas y generó dos películas contaba la historia de la agente Dana Scully (Gillian Anderson) asignada a la división paranormal para ayudar a desacreditar el trabajo del fiel creyente, el agente Fox Mulder (David Duchovny).

Chris Carter, el creador y productor ejecutivo de "Los Expedientes Secretos X" original, también será el productor ejecutivo pero no será el guionista de relanzamiento de serie, pero la gran responsabilidad recaerá Ryan Coogler que escribirá, dirigirá y -también-será productor ejecutivo del piloto bajo su productora Proximity Media

image David Duchovny, Gillian Anderson y Cris Carter

La noticia de la adaptación de la recordada serie de ciencia ficción surgió por primera vez en 2023 , cuando Cris Carter reveló que Ryan Coogler lo había contactado para reiniciar la serie con un nuevo elenco diverso, pero no hubo más noticias oficiales sobre el proyecto desde ese momento.

“Al igual que mi relación con 'Rocky' y mi padre, 'Expediente X' es una de esas cosas con mi madre” declaró Coogler a la revista Variety en octubre de 2025 y aseguró que “Mi madre lo es todo para mí… así que esto es muy importante para mí. Quiero hacer lo correcto por ella y por los fans. Mi madre ha leído algunas de las cosas que escribí. Está entusiasmada”.

Embed

La nueva versión "Los Expedientes Secretos X" será producida por Onyx Collective y 20th Television y regresará en el medio de un creciente interés en los extraterrestres y los ovnis. Últimamente el tema ha recibido especial atención en el Congreso de los Estados Unidos, con varias audiencias dedicadas a los fenómenos aéreos no identificados, titulares recientes con las opiniones de los presidentes Barack Obama y Donald Trump, y la próxima película de Steven Spielberg llamada "El día de la revelación" cuya trama parece sacada de la serie original de Cris Carter.