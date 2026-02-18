Espectáculos |

El primer paseo de Úrsula Corberó y Dante, el hijo del Chino Darín

La actriz española se mostró en redes de paseo por el centro de Barcelona junto a su hijo Dante, fruto de su relación con el Chino Darín.

La actriz española Úrsula Corberó volvió a ser noticia -luego de ser mamá el pasado lunes 9 de febrero- al publicar la primera foto oficial junto a Dante, su bebé recién nacido, producto de su relación con el actor argentino Chino Darín.

El pequeño nació la semana pasada en la Clínica Corachán de Barcelona, a pesar de que los planes originales eran que el naciemiento fuera en Buenos Aires, pero finalmente el parto se dio de manera natural en la ciudad natal de la actriz de "La Casa de Papel".

URSULA

“Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar (al parto). Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante” confesó el Chino Darín ante la prensa que lo esperaba a la salida de la Clinica donde estaba internada la actriz española.

ADEMÁS: Arrestaron a Shia LaBeouf, el actor de Transformers

En las últimas horas, la actriz que personificó a la recordada Tokio en “La casa de papel” publicó una historia en su cuenta personal de Instagram en la que se puede ver el primer paseo de la flamante mamá junto al pequeño Dante -dentro del cochecito- “Hola. Soy mami” es el texto que acompaña la tierna imagen, junto a un emoji de lágrima y un corazón roto.

image

Luciendo un look casual en total black y con gafas oscuras, la joven madre posó sonriente frente al Arco del Triunfo de Barcelona, paseando junto a su cochecito -también de color negro- haciendo juego con su atuendo y mostrandose plena de felicidad.

image

