Cómo sigue la salud de Divina Gloria tras ser internada de urgencia: ¿Vuelve a Gran Hermano?

"Escuchen, este comunicado tiene que ver con la jugadora Divina Gloria”, le anunció Santiago Del Moro, conductor del reality show de las noches de Telefe, a los jugadores que llevan pocos días de aislamiento y adaptación a la convivencia. Para, luego, dar paso al informe sobre la razón por la que la actriz fue sacada de la casa, en la zona de Martínez.

"A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria, que le mandamos un beso, se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana”, explicó, Santiago, también a los televidentes. “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación porque le están haciendo estudios...".

"Y, por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y con la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, les adelantó Del Moro a los participantes. El objetivo es que todos estén bien y aptos para jugar un juego de estas características. Por ahora, la continuidad de la artista en la competencia, quedó en suspenso.

QUIÉN ES DIVINA GLORIA

Martha Gloria Goldsztern, de actuales sesenta y cuatro años, es una artista que vaya mucho más allá de haberse hecho conocida como la Chica Olmedo, en la época de esplendor de los programas que encabezaban Alberto Olmedo y Jorge Porcel, de humor. Incluso, de su viejo intento por convertirse en la Madonna Argentina.

Divina Gloria, nota

“Estuve presa durante siete días y siete noches, a mis 18 años 8buscaban drogas porque la policía estaba tras los pasos del que era su novio, en ese momento). Yo tampoco entendía ni analizaba… ¿Viste cuando las cosas suceden sin que las veas venir? Así como de un día para otro me encontré al lado de Olmedo, de repente un día me vi entrando a la cárcel de mujeres en Ezeiza. o fumo! Si yo soy psicodelia pura en mí misma. Porque, además, no te lo sacás más el olor. Ni el olor de la marihuana ni mucho menos el de la cárcel… Nunca pude olvidar ese olor ¡Behind bars!”, supo recordar, Gloria.