Gran Hermano Generación Dorada: primera Gala de Nominación

Los participantes de la Generación Dorada pasaron por el confesionario para nominar por primera vez. Enterate quiénes quedaron en placa.
Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por primera vez por el confesionario para nominar, a tres días de iniciado el reality en la pantalla de Telefe.
La placa quedó abierta y tiene de dos instancias, la primera es durante las primeras 24 horas -después de la Gala de Nominación- con el voto positivo del público. Los que el jueves 26 obtengan más votos bajarán de placa, y partir de ese momento la placa se transforma en negativa en vistas a la primera Gala de Eliminación del lunes 2 de marzo.
Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli son los integrantes de la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada.
Así nominaron por primera vez en la casa de Gran Hermano Generación Dorada
ANDREA DEL BOCA: 2 para Carmiña y 1 para Zilli.
EMANUEL DI GIOIA: 2 para Brian y 1 para Zilli. “No lo siento real”, opinó sobre el futbolista a quien tildo de “chanta”. “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas” aseguró.
LOLO POGGIO: 2 para Carmiña y 1 para Zunino.
CARMIÑA MASI -Nominación espontánea- 3 para Brian Sarmiento y 2 para Emanuel Di Gioia. La paraguaya apuntó contra ellos para “probar si son difíciles de sacar”.
JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Martín y 1 para Nicolás.
TOMY RIGUERA: 2 para Emanuel y 1 para Carmiña.
DANELIK GALAZAN: 2 para Divina y 1 para Yipio.
BRIAN SARMIENTO: 2 para Emanuel y 1 para Lola.
CATALINA TCHERKASKI “TITI”: 2 para Eduardo y 1 para Carmiña.
MANUEL IBERO: 2 para Pincoya y 1 para Cinzia.
JUANI CARUSO: 2 para Manu y 1 para Martín.
YISELA PINTOS “YIPIO”: 2 para Carmiña y 1 para Pincoya.
JENNY MAVINGA: 2 para Sol y 1 para Carmiña. La africana -cercana a la paraguaya- y aseguró ella le dijo que quería estar en placa.
NICOLÁS SÍCARO: 2 para Carmiña y 1 para Pincoya.
EDUARDO CARRERA: 2 para Carmiña y 1 para Zilli.
GABRIEL LUCERO: 2 para Zilli y 1 para Nazareno.
LOLA TOMASZEUSKY: 2 para Carmiña y 1 para Lucero.
FRANCO POGGIO: 2 para Manu y 1 para Carmiña
LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Carmiña y 1 para Juanicar.
MARTÍN RODRÍGUEZ: 2 para Carmiña y 1 para Pincoya.
NAZARENO POMPEI: 2 para Carmiña y 1 para Lucero.
SOLANGE ABRAHAM: 2 para Carmiña y 1 para Titi.
YANINA ZILLI: 2 para Sol y 1 para Emanuel.
CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Manuel y 1 para Lucero.
FRANCO ZUNINO: 2 para Carmiña y 1 para Mavinga.
KENNYS PALACIOS: 2 para Lucero y 1 para Carmiña.
DANIELA DE LUCÍA -que abandonó el programa debido al fallecimiento de su padre-: 2 para Carmiña y 1 para Manuel.
DIVINA GLORIA -que abandonó temporalmente el programa para ser internada en una clínica, mientras continúa aislada-: 2 para Carmiña y 1 para Solange. “Sol es flaca y alta, así que me dan celos” se justificó la actriz.
