Gran Hermano Generación Dorada: primera Gala de Nominación

La placa quedó abierta y tiene de dos instancias, la primera es durante las primeras 24 horas -después de la Gala de Nominación- con el voto positivo del público. Los que el jueves 26 obtengan más votos bajarán de placa, y partir de ese momento la placa se transforma en negativa en vistas a la primera Gala de Eliminación del lunes 2 de marzo.

Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli son los integrantes de la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Así nominaron por primera vez en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

ANDREA DEL BOCA: 2 para Carmiña y 1 para Zilli.

2 para Carmiña y 1 para Zilli. EMANUEL DI GIOIA: 2 para Brian y 1 para Zilli. “No lo siento real” , opinó sobre el futbolista a quien tildo de “chanta”. “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas” aseguró.

2 para Brian y 1 para Zilli. , opinó sobre el futbolista a quien tildo de “chanta”. aseguró. LOLO POGGIO: 2 para Carmiña y 1 para Zunino.

2 para Carmiña y 1 para Zunino. CARMIÑA MASI -Nominación espontánea- 3 para Brian Sarmiento y 2 para Emanuel Di Gioia. La paraguaya apuntó contra ellos para “probar si son difíciles de sacar”.

JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Martín y 1 para Nicolás.

2 para Martín y 1 para Nicolás. TOMY RIGUERA: 2 para Emanuel y 1 para Carmiña.

2 para Emanuel y 1 para Carmiña. DANELIK GALAZAN: 2 para Divina y 1 para Yipio.

2 para Divina y 1 para Yipio. BRIAN SARMIENTO: 2 para Emanuel y 1 para Lola.

2 para Emanuel y 1 para Lola. CATALINA TCHERKASKI “TITI” : 2 para Eduardo y 1 para Carmiña.

: 2 para Eduardo y 1 para Carmiña. MANUEL IBERO: 2 para Pincoya y 1 para Cinzia.

JUANI CARUSO: 2 para Manu y 1 para Martín.

2 para Manu y 1 para Martín. YISELA PINTOS “YIPIO”: 2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

2 para Carmiña y 1 para Pincoya. JENNY MAVINGA: 2 para Sol y 1 para Carmiña. La africana -cercana a la paraguaya- y aseguró ella le dijo que quería estar en placa.

2 para Sol y 1 para Carmiña. La africana -cercana a la paraguaya- y aseguró ella le dijo que quería estar en placa. NICOLÁS SÍCARO: 2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

EDUARDO CARRERA: 2 para Carmiña y 1 para Zilli.

2 para Carmiña y 1 para Zilli. GABRIEL LUCERO: 2 para Zilli y 1 para Nazareno.

2 para Zilli y 1 para Nazareno. LOLA TOMASZEUSKY: 2 para Carmiña y 1 para Lucero.

FRANCO POGGIO: 2 para Manu y 1 para Carmiña

2 para Manu y 1 para Carmiña LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Carmiña y 1 para Juanicar.

2 para Carmiña y 1 para Juanicar. MARTÍN RODRÍGUEZ: 2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

2 para Carmiña y 1 para Pincoya. NAZARENO POMPEI: 2 para Carmiña y 1 para Lucero.

2 para Carmiña y 1 para Lucero. SOLANGE ABRAHAM: 2 para Carmiña y 1 para Titi.

YANINA ZILLI: 2 para Sol y 1 para Emanuel.

2 para Sol y 1 para Emanuel. CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Manuel y 1 para Lucero.

2 para Manuel y 1 para Lucero. FRANCO ZUNINO: 2 para Carmiña y 1 para Mavinga.

KENNYS PALACIOS: 2 para Lucero y 1 para Carmiña.

2 para Lucero y 1 para Carmiña. DANIELA DE LUCÍA -que abandonó el programa debido al fallecimiento de su padre-: 2 para Carmiña y 1 para Manuel.

DIVINA GLORIA -que abandonó temporalmente el programa para ser internada en una clínica, mientras continúa aislada-: 2 para Carmiña y 1 para Solange. “Sol es flaca y alta, así que me dan celos” se justificó la actriz.

Resultados finales:

