El Hotel de los Famosos: Sabrina y Chanchi dejaron el reality

En cuanto al duelo entre Sabrina y Lissa, se impuso la excantante de Bandana, después de haberse cancelado la prueba anterior que había tenido como ganadora a Sabrina por haber sido aconsejada de mala manera por un participante.

La producción decidió repetir la definición y allí ganó Lissa, dejando en el camino a Sabrina.

En el momento en que Sabrina se despedía, tomó la palabra el Chanchi y anunció su salida del programa por considerar como injusticia lo que le hicieron a su expareja.

“Yo abandono el certamen. Le quiero agradecer a toda la gente que trabaja que me ha tratado muy bien. Espero haber sido respetuoso. Me llevo un cariño muy grande, pero dejo el certamen”, expresó Estévez.

Y agregó: “Si hubiera pasado con otro participante, hubiese hecho lo mismo. Pero, con Sabrina se agravó toda la situación porque no me gusta verla así. Es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego me hicieron hacer cosas que no quería pero esta es mi manera de reivindicarme con ella".

A la postura del Chanchi le siguió Martín Salwe, pero luego el locutor se arrepintió y se quedó en el reality.

RATINGS

El programa más elegido en el Prime Time del martes fue el concurso musical La Voz Argentina, por Telefé, con picos de 18.4 puntos, contra 10.7 de Los Ocho Escalones del Millón y los 12.1 de El Hotel de los Famosos.

Además, la ficción El Primero de Nosotros, por Telefé, hizo un promedio de 11 puntos y la novela Fugitiva tuvo 12.8 puntos.

Entre los noticieros nocturnos, Telefé Noticias fue el más visto, con 11.3 puntos frente a los 7.9 de Telenoche.

Bendita, por Canal 9, volvió a quedarse con el segmento entre magazines, con 5 puntos, ante los 3.4 puntos de LAM, de América.