El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: qué dijo

También sostuvo que la universidad reconoce que “el pensamiento crítico no tiene un solo formato” y que “el arte popular, cuando es genuino, también es una forma de conocimiento”.

Aunque el músico no asistió personalmente al acto, envió un mensaje grabado que fue reproducido ante los presentes. “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, expresó el Indio.

El mensaje fue recibido con una extensa ovación tanto dentro del Aula Magna como en Plaza Houssay, donde la ceremonia se siguió en vivo a través de una pantalla gigante.

Gaspar Benegas recibió la distinción y cerró el homenaje con música

El diploma y la medalla fueron entregados simbólicamente a Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Tras la ceremonia, encabezó un concierto acústico acompañado por un octeto de cuerdas.

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Durante la presentación interpretó clásicos como “El tesoro de los inocentes”, “Salando las heridas”, “La murga de la virgencita” y “Yo caníbal”, canción que incluyó una participación grabada del propio Solari y generó uno de los momentos más emotivos de la fiesta ricotera.

Embed Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, interpretó Ji Ji Ji en el acto del Doctorado Honoris Causa del Indio Solari. pic.twitter.com/BfOruqBuQC — Corta (@somoscorta) May 16, 2026

El reconocimiento de la UBA al legado del Indio

En los fundamentos de la distinción, la UBA destacó que la obra de Solari construyó un “lenguaje propio” con fuerte contenido crítico y una relación “singular y profunda” con su público. También repasó parte de su trayectoria con discos emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como Gulp!, Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Luzbelito, además de su etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La casa de altos estudios remarcó que sus letras y su obra fueron objeto de análisis filosóficos, sociológicos y literarios, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del rock argentino y latinoamericano.