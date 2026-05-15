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"El porcino iraní está como loca": el ataque de Javier Milei contra Marcela Pagano

Javier Milei volvió a lanzar durísimas críticas durante entrevistas en streamings libertarios. Sin nombrarla directamente, apuntó contra la diputada Marcela Pagano y habló de un supuesto intento de golpe de Estado.

El presidente Javier Milei protagonizó este jueves un nuevo raid mediático en canales de streaming libertarios y dejó una serie de declaraciones explosivas contra periodistas, opositores y dirigentes políticos.

Durante entrevistas en Neura y Carajo, el mandatario aseguró que distintos sectores intentaron desestabilizar su gestión y habló incluso de un supuesto “golpe de Estado” contra su Gobierno.

Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de golpe de Estado”, afirmó Milei.

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ADEMÁS: Milei aseguró que "La lucha contra la inflación no está terminada"

En otro tramo de la entrevista, el Presidente apuntó contra la diputada nacional Marcela Pagano y su pareja, Franco Bindi, aunque evitó mencionarlos directamente.

Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó lo ruso. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso el porcino iraní está como loca”, lanzó el mandatario.

Luego agregó: “Está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo”.

Las declaraciones se dieron en medio de la creciente tensión entre sectores libertarios y Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, quien en los últimos meses tomó distancia del oficialismo y mantuvo cruces públicos con dirigentes cercanos al entorno presidencial.

Milei también habló de supuestos financiamientos provenientes de Venezuela y mencionó presuntos vínculos rusos en medios de comunicación argentinos, aunque no aportó pruebas sobre esas acusaciones.

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