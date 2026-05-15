"El porcino iraní está como loca": el ataque de Javier Milei contra Marcela Pagano

Javier Milei volvió a lanzar durísimas críticas durante entrevistas en streamings libertarios. Sin nombrarla directamente, apuntó contra la diputada Marcela Pagano y habló de un supuesto intento de golpe de Estado.
El presidente Javier Milei protagonizó este jueves un nuevo raid mediático en canales de streaming libertarios y dejó una serie de declaraciones explosivas contra periodistas, opositores y dirigentes políticos.
Durante entrevistas en Neura y Carajo, el mandatario aseguró que distintos sectores intentaron desestabilizar su gestión y habló incluso de un supuesto “golpe de Estado” contra su Gobierno.
“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de golpe de Estado”, afirmó Milei.
En otro tramo de la entrevista, el Presidente apuntó contra la diputada nacional Marcela Pagano y su pareja, Franco Bindi, aunque evitó mencionarlos directamente.
“Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó lo ruso. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso el porcino iraní está como loca”, lanzó el mandatario.
Luego agregó: “Está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo”.
Las declaraciones se dieron en medio de la creciente tensión entre sectores libertarios y Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, quien en los últimos meses tomó distancia del oficialismo y mantuvo cruces públicos con dirigentes cercanos al entorno presidencial.
Milei también habló de supuestos financiamientos provenientes de Venezuela y mencionó presuntos vínculos rusos en medios de comunicación argentinos, aunque no aportó pruebas sobre esas acusaciones.
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