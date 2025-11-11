Los picantes motivos por los que Eugenia Tobal abandona Masterchef Celebrity

"Hubo varias charlas durante el último fin de semana en las que Eugenia dejó en claro su decisión de irse del programa y planteó las razones. El canal quiere retenerla y también evitar el escándalo por su salida. Le ofrecieron que haga alguna otra cosa en la emisora. Pero sólo va a grabar las próximas 2 semanas".

"Se siente maltratada por (Germán) Martitegui. No tienen onda con él", comenzó a enumerar Paula Varela, integrante del panel de Intrusos en el espectáculo, en los mediodías de América, sobre las razones que llevaron a Tobal a querer alejarse para siempre del certamen culinario de Telefe.

"Otra de las causas es la edición del programa... Ella quería entrar con un perfil como le gusta, alegre y simpática como se muestra en sus redes sociales con el contenido que genera en su casa con su hija. Y la edición del programa la deja como un personaje gruñón. le está construyendo un personaje de lo que ella es y quiere mostrar", definió la periodista sobre el sentir de la actriz.

PERO PUEDE HABER MÁS...

"Otra de las cosas que le molestó mucho a Eugenia es que, en una de las grabaciones, en donde a veces los cambian de los puestos de las mesas para cocinar, era al final de todo (casi sobre la puerta en la que ingresan y se van los distintos participantes de la competencia culinaria)", describió Paula, al aire del ciclo de noticias.

"Lo que sentiría es ´soy una de las primeras confirmadas, porque es una de las primeras que va a buscar el programa como figura, ya arrancó sintiéndose destratada desde la foto...", amplió, Varela. Y, acto seguido, Adrián Pallares, uno de los conductores del programa, contó un episodio desagradable para Tobal que, incluso, se vio al aire. "Ella presentó un plato con una receta que hacía su mamá (que está fallecida). Y Martitegui le dijo ´cómo te da la cara para presentar este plato´". Las ollas están candentes.