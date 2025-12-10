Espectáculos |

Martín Fierro de Streaming: la insólita crisis que surge antes de su primera edición

Telefe y Olga organizarán el próximo 14 de diciembre el primer Martin Fierro del streaming, pese a eso, una de las ternas trajo polémica entre los canales.

A pocos días de celebrarse la primera edición de los Martín Fierro de Streaming, la gala ya está atravesada por reproches, internas y declaraciones cruzadas entre las principales comunidades del sector, entre ellas Luzu, Olga, Telefe, figuras del medio y referentes históricos del formato digital.

El conflicto se originó durante la presentación de las categorías cuando dos de ellas acapararon la atención: Clip del año y Mejor comunidad serían elegidas por voto del público, pero mediante un sistema pago, con un premio cercano a los 4 millones de pesos para la opción ganadora. Esto desató una fuerte polémica en redes y en el ambiente del streaming.

Paula Chaves presentó en su programa Tapados de laburo (Olga) el mecanismo de votación, lo que encendió aún más la controversia. Mario Pergolini, histórico referente del formato digital, respondió desde Vorterix y profundizó la crítica al sistema elegido.

Embed

Por su parte, Nicolás Occhiato, figura de Telefe y creador de Luzu, también se despegó de la modalidad implementada: “De nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata para votarnos. El amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días”, expresó en su cuenta de X.

Embed

En medio de los entredichos, la organización de los primeros Martín Fierro del Streaming busca encarar el próximo domingo una gala espectacular que marque el rumbo para futuras ediciones en los próximos años.

ADEMÁS: ¿Cómo será la película "porno" que protagonizará Gime Accardi tras separarse de Nico Vázquez?

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados