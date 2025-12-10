Martín Fierro de Streaming: la insólita crisis que surge antes de su primera edición

El conflicto se originó durante la presentación de las categorías cuando dos de ellas acapararon la atención: Clip del año y Mejor comunidad serían elegidas por voto del público, pero mediante un sistema pago, con un premio cercano a los 4 millones de pesos para la opción ganadora. Esto desató una fuerte polémica en redes y en el ambiente del streaming.

Paula Chaves presentó en su programa Tapados de laburo (Olga) el mecanismo de votación, lo que encendió aún más la controversia. Mario Pergolini, histórico referente del formato digital, respondió desde Vorterix y profundizó la crítica al sistema elegido.

Embed A la comunidad de Vorterix: NO paguen para votar. No tiene sentido.



Mario avisa. pic.twitter.com/0Rp62WSC8F — Vorterix (@Vorterix) December 9, 2025

Por su parte, Nicolás Occhiato, figura de Telefe y creador de Luzu, también se despegó de la modalidad implementada: “De nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata para votarnos. El amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días”, expresó en su cuenta de X.

Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) December 6, 2025

En medio de los entredichos, la organización de los primeros Martín Fierro del Streaming busca encarar el próximo domingo una gala espectacular que marque el rumbo para futuras ediciones en los próximos años.