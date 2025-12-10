Quién es el famoso que quiere ser padre y tener 11 hijos: "Estoy buscando novia"

"Quiero ser padre, me gustaría tener un mínimo de 6 hijos, tengo dinero para mantenerlos y el tiempo para criarlos. Un mínimo de 6 y un máximo de 11. No más de 11 hijos y con la misma mujer”, sorprendió Santi, durante una entrevista que brindó para Caras TV. Pero, claro, primero y principal tiene que encontrarse, según decisión propia, con su "mujer ideal".

“Si algo tengo yo de hombre promedio es el miedo al compromiso. Cuando estoy con una piba que me gusta, me empiezo a enganchar y eso me genera algo que la tengo que cagar”, se sinceró Maratea, en la nota con Héctor Maugeri, al referirse a sus "dificultades amorosas".

Con la repercusión que tomaron sus palabras, el influencer fue más allá y se "lanzó con una propuesta firme". "Si hay justo tan piba que quiera seis hijos y no le moleste vincularse con un loco que le tema al compromiso y aparte tiene ciertas dificultades para reconocer emociones y comunicarlas, me llama”.

SANTI SORPRENDIÓ CON SU PROFUNDO DESEO

“Voy a terapia hace tres o cuatro años todas las semanas, Nunca falté. Así que... ¿hay una esperanza?", dijo Santi, a través de sus historias de Instagram, firme en la idea de que podría modificar algunas de sus conductas a fin de compartir la vida con una mujer con la que forme una familia.

Maratea, nota

"Me cuesta mucho llevar el amor y el noviazgo a un plano productivo. Me podría poner de novio mañana, pero necesito enamorarme, no me pondría de novio solo para formar una pareja. Si pudiera forzar enamorarme, lo haría", se sinceró, Maratea.