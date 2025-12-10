Se estrenaron los primeros capítulos de "El Hotel de los Secretos"

Escrita por Sol Levinton y dirigida por Jorge Bechara, esta nueva ficción generó una fuerte ola de comentarios mixtos desde la publicación de su tráiler navideño y comenzó su recorrido con episodios breves, ágiles y pensados para consumo móvil y ya se completó la grabación de los 40 episodios de esta primera temporada.

La trama del “El Hotel de los Secretos” relata un fin de semana navideño marcado por vínculos rotos, deseos ocultos y secretos que salen a la luz. En el tráiler ya se anticipa que los personajes, Leo (interpretado por Marcos Ginocchio), Gastón ("Tato" Algorta), Paula (Luz Tito) y Julieta (Martina Pereyra), atraviesan conflictos cruzados que los obligan a enfrentar viejos rencores y decisiones que podrían cambiarlo todo.

La grabación de esta serie en formato vertical comenzó en noviembre de este año y se realizó de manera intensiva hasta completar los 40 episodios previstos. La noticia del fin de la filmación fue confirmada originalmente por Marcos Ginocchio, ganador de "Gran Hermano 2023", quien compartió en redes una imagen de las manos unidas del elenco.

La ficción “El Hotel de los Secretos” continúa la tendencia internacional -en pleno crecimiento- de las series en formato vertical, un fenómeno, impulsado inicialmente por contenidos caseros en plataformas como TikTok y posteriormente adoptado por productoras asiáticas y europeas, que actualmente se transformó en una industria que mueve más de 8 mil millones de dólares.

Con un elenco formado por personalidades mediáticas, un formato pensado para el celular y una estética que combina intimidad y dramatismo, este tipo de series buscan conquistar a una audiencia joven acostumbrada a las historias breves.