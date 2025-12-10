La reina Máxima Zorreguieta sorprendió a dos pasteleras argentinas en Ámsterdam

Todo comenzó cuando Nina y Marisol -que se conocieron en un trabajo en común- decidieron asociarse para crear su propio negocio. Primero empezaron vendiendo medialunas y alfajores en un grupo de Facebook de argentinos residentes en Holanda, y poco a poco su negocio comenzó a crecer exponencialmente.

image

Pero la gran sorpresa llegó cuando la reina Máxima de los Países Bajos, entró en su pastelería sin previo aviso, en ese momento Nina y Marisol estaban grabando contenido para sus redes sociales y no daban crédito de lo que estaba pasando. La reina Máxima se mostró muy amable en todo momento, preguntando sobre las máquinas, los hornos y la producción de cada panificado y dulce argentino.

Máxima se llevó de "Amsterdam Baking Company" unos alfajores de maicena -sus favoritos- y les dijo a Nina y Marisol que le encantaban y que le hacía mucha ilusión llevarse ese sabor tan argentino a su casa.

MAXIMA

Inmediatamente la historia se volvió viral en todas las redes sociales, y las pasteleras argentinas se convirtieron en celebridades dentro de su comunidad.

En el Instagram de la pastelería subieron un video que acompañaron con el siguiente texto: "LA REINA MAXIMA LLEGÓ A ABC!. Ayer vivimos uno de esos momentos que te dejan temblando de emoción. En medio del caos lindo de la cocina… entró la Reina de Holanda: Máxima . Nunca vamos a olvidar lo que sentimos: orgullo, nervios, sorpresa y una gratitud enorme".

Captura de pantalla 2025-12-10 a las 12.26.12p.m.

Nina y Marisol continuaron el posteo de Instagram con varios agradecimientos "Que alguien así elija nuestro pequeño rincón argentino para almorzar… es un regalo que nos acompañará siempre. Gracias, Reina Máxima, por la visita, por la calidez y por hacernos sentir tan orgullosas de lo que construimos. @koninklijkhuis Y gracias a ustedes, nuestra comunidad, porque sin ustedes este sueño jamás hubiese crecido así".

image

Su trabajo como socias comenzó en plena pandemia y en 2023, abrieron su primer local de Ámsterdam, a la par que continuaron con la venta online, expandiendo la entrega de sus productos a pueblos aledaños y Bélgica.

La prensa neerlandesa las destacó por los alfajores de maicena que prepararon para el avant premiere de la serie "Máxima", de MAX. realizada en 2024.