El legendario baterista será agasajado por la Orquesta Escuela de la localidad bonaerense, que interpretará "Yellow Submarine"

Ringo Starr, el famoso baterista de The Beatles, cumple este martes 80 años y fiel a su costumbre, decidió festejarlos con música. Y si bien no será una fiesta como las que suele ofrecer producto de la pandemia de coronavirus, el dato no menor es que Chascomús, localidad bonaerense, participará de la celebración.