Evangelina Anderson habló sobre la denuncia que involucra a su familia

En una entrevista que le realizó el periodista Santiago Riva Roy, para el programa "LAM" de America TV, la actual participante de "MasterChef Celebrity" se refirió a la denuncia realizada por la abogada Florencia Arietto contra ella, su expareja Martín Demichelis, su padre y su hermana.

Al ser consultada, la modelo reaccionó, primero con sorpresa y luego con firmeza, desmintiendo todo tipo de acusación y -visiblemente incómoda- respondió tajante la consulta del periodista “No, no, mentiras no, pavadas no. No tengo idea”.

Cuando le preguntó si conocía a la abogada Florencia Arietto, fue aún más contundente “No sé quién es y ahora todos se cuelgan. No tiene nada que ver conmigo ni con mi familia”.

La participante de "MasterChef Celebrity" pidió a los periodistas que aborden el tema responsabilidad a la hora de difundir información sin respaldo “Hay que tener cuidado cuando se mete a personas en cosas graves. No se puede ensuciar así a la gente, después no hay pruebas y el daño ya está hecho”.

Evangelina Anderson explicó que su familia no formó parte de ninguna estafa, sino que también resultó damnificada por la constructora Faher Group, empresa ahora en presentó la quiebra y que iba a construir la Star Álvarez Thomas, en el 3133 de esa avenida. “Faher era una constructora donde todos fuimos estafados. Perdimos mucho dinero, una suma muy importante. Nunca devolvieron nada. Es el trabajo de muchos años” explicó.

Evangelina también defendió a su ex “No se construyó nada, y ahora quieren ir contra el patrimonio de Martín. No hay negocios ni sociedades. Martín no tiene absolutamente nada que ver. Nos estafaron a nosotros, no al revés” y antes de dar por terminada la nota, se volvió a mostrar molesta con las versiones que involucran directamente a su familia “No se metan con mi papá ni con nadie de mi familia. Mi papá trabaja en el rubro inmobiliario hace más de 50 años. Es un hombre serio”.

Por último, advirtió a quienes -para ella- difunden falsedades “A mí que digan pavadas no me importa, pero cuando intentan ensuciar a la gente seria, ahí sí hay que actuar con la justicia”.