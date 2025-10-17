Mauro Icardi llevó a la Justicia a Wanda Nara por su nuevo novio: 'Que se abstenga de tocar a mis hijas

Según mostró Angie Balbiani en el programa Puro Show, el documento fue redactado por el propio Icardi, quien solicitó que “la progenitora se abstenga de permitir cualquier contacto físico por parte de su pareja, Martín Migueles, con las niñas”, y advirtió que podría pedir la suspensión del cuidado materno si la situación se repite.

En su escrito, Icardi manifestó su “necesidad como padre preocupado y angustiado de que se resguarden los derechos y la salud de sus hijas”. Recordó también que en el pasado se le impidió que sus hijas compartieran tiempo con su entonces pareja, La China Suárez, y señaló la contradicción con el actual comportamiento de Nara.

El jugador expresó su “desesperación e impotencia” al ver el video y afirmó que deposita su confianza en la Justicia. En el mismo texto, mencionó que Migueles estaría vinculado al empresario Elías Piccirillo, actualmente detenido, según sus declaraciones.

El conflicto entre Icardi y Nara suma así un nuevo capítulo judicial, centrado en la exposición y el cuidado de sus hijas. Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Martín Migueles respondieron públicamente al reclamo. El expediente sigue bajo análisis del juez de familia.