A los 54 años murió el hermano gemelo del periodista Juan Castro

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de su cuenta en X (ex Twitter), donde escribió: “Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD”.

El mismo contó públicamente su enfermedad: “Me internaron ayer. Cáncer de pulmón con metástasis. Acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar”, había respondido entonces en un mensaje que compartió De Brito, quien volvió a ser el primero en informar sobre su fallecimiento.

Si bien aún no trascendieron los detalles de su muerte, en los últimos meses Mariano se había mantenido alejado de la exposición pública y de las redes sociales. Su última publicación en Instagram data del 25 de agosto, cuando compartió una imagen junto a su hijo León, de 12 años, fruto de su relación con la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán. En esa publicación, la propia Morán comentó con un breve y afectuoso mensaje: “Los amo”.

Tenía un hijo

Mariano y Scápola iniciaron su relación entre 2009 y 2010 y en 2013 se convirtieron en padres. Aunque la pareja se separó cuando León tenía dos años, mantuvieron siempre un vínculo cordial y una buena convivencia en la crianza. “No oculto ni muestro. Nunca me interesó hacer notas sobre esos aspectos, ni siquiera cuando estuve junto al papá de León, que generaba mucho interés por quién había sido su hermano”, había contado tiempo atrás la actriz en una entrevista.

castro4

A diferencia de su hermano Juan, Mariano prefirió mantener un perfil más bajo en los medios. Trabajó como periodista y productor en radio y televisión, además de desempeñarse en publicidad, ámbito que lo llevó a residir durante varios años en México. En una entrevista con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, había relatado que tras la muerte de su hermano en 2004 regresó a Buenos Aires para participar en una obra dirigida por Juan Carlos Gené, lo que -según dijo- lo ayudó a atravesar el duelo.

castro3

En esa misma charla recordó con cariño al conductor de El Ángel y Kaos en la ciudad, quien murió el 5 de marzo de 2004 tras caer desde el balcón de su departamento en Palermo. “Extraño lo hermano que era conmigo, porque ustedes se llevaron al Juan de la tele, pero imaginate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro”, había dicho el año pasado, en el homenaje que encabezó en Sobredosis de TV al cumplirse 20 años de aquella pérdida.

“Juan no pudo, pero amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Era una persona noble, y así se desenvolvió en su trabajo”, recordó en esa ocasión, con la emoción de quien mantuvo vivo el lazo más allá del tiempo y la tragedia.