El mensaje conmovedor de Gustavo Conti a dos años de la muerte de Silvina Luna

Este domingo, Conti publicó en Instagram un sentido homenaje. "Gordita hermosa, ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos", escribió. Añadió que aún espera verla aparecer con su sonrisa y la energía que la caracterizaba, destacando que fue "más que una gran amiga, única en la vida".

En su posteo, que acompañó con un video de momentos compartidos, Conti detalló cómo tiene presente a la actriz diario: "Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides a nuestra familia, la salud y nuestro trabajo". Recordó, además, la alegría de sus charlas, las risas por "pavadas" y la comprensión mutua de sus momentos especiales. "Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste", expresó.

Concluyó con un mensaje de amor y recuerdo: "Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme. Te llevo conmigo en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón, hoy y siempre".

La muerte de Silvina Luna

La actriz y modelo falleció murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años. Su muerte se produjo a causa de una insuficiencia renal crónica, la cual comenzó tras una mala praxis en una intervención estética en 2011 realizada por el médico Aníbal Lotocki.

Silvina Luna pasó 79 días internada en el Hospital Italiano, donde esperaba un trasplante de riñón que nunca llegó, debido a las complicaciones de salud que atravesaba y por las que tiempo antes había iniciado un tratamiento médico complejo para recuperarse.