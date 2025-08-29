Emotivo recuerdo del hijo de Alejandra "Locomotora" Oliveras

LOCO

A través de sus historias de Instagram, Alejandro Oliveras posteó una foto junto a su madre y su hermano Alexis en el gimnasio, un lugar muy habitual para la deportista “Hoy, ya hace 1 mes de tu partida… Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos haces falta!!” escribió sobre la imagen.

Y agregó: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto!! Y siempre va a ser así".

El hijo mayor de la exboxeadora, que se desempeña como modelo y emprendedor, reflexionó sobre la perdida de su madre y destacó que ella fue un ejemplo para seguir compartiendo su estilo de vida que la hizo tan popular "Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar a la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado, es lo que ella hacia y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa!! Te quiero mucho ma @locomotoraok”.