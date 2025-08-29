Emotivo recuerdo del hijo de Alejandra "Locomotora" Oliveras

El hijo mayor día exboxeadora e influencer realizó una serie de conmovedores posteos para recordar a su madre, a un mes de su fallecimiento.
A un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo Alejandro le dedicó una serie de emotivas historias en su cuenta personal de Instagram, para recordarla en esta fecha especial. La exboxeadora, influencer y -actualmente- actriz, murió a sus 47 años en el Hospital José María Cullen -Ciudad de Santa Fe- a raíz de un ACV isquémico, después de estar semanas internada.
A través de sus historias de Instagram, Alejandro Oliveras posteó una foto junto a su madre y su hermano Alexis en el gimnasio, un lugar muy habitual para la deportista “Hoy, ya hace 1 mes de tu partida… Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos haces falta!!” escribió sobre la imagen.
Y agregó: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto!! Y siempre va a ser así".
El hijo mayor de la exboxeadora, que se desempeña como modelo y emprendedor, reflexionó sobre la perdida de su madre y destacó que ella fue un ejemplo para seguir compartiendo su estilo de vida que la hizo tan popular "Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar a la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado, es lo que ella hacia y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa!! Te quiero mucho ma @locomotoraok”.
