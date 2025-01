El mensaje de Wanda Nara a Icardi: "Mauro es de mi bando"

Mientras tanto, la empresaria está en Punta del Este y fue parte de un desfile en La Barra, un evento muy concurrido por los turistas y la prensa. “Me emociona muchísimo cada año que me reciban así. Mirá la cara de todos, es un amor, y la verdad que se agradece”, expresó con una sonrisa que no lograba contener.

Embed Wanda Nara dio detalles de su relación con Mauro Icardi en #PuroShow: “él es mi familia hace doce años”.#lovieneltrece pic.twitter.com/9dSSugDxVz — eltrece (@eltreceoficial) January 6, 2025

“Yo comparto lo bueno y lo malo porque la gente se merece sinceridad. Me acompañan cuando estoy bien, y cuando estoy mal también me gusta decirlo y compartirlo”, agregó. También habló de su vínculo con Mauro Icardi, con quien viene teniendo un enfrentamiento mediático.

“Mauro es de mi bando porque es mi familia. Fue mi familia 12 años. Es el papá de mis hijos. Yo nunca dejé de hablar, es imposible ponerme un cepo a decir la verdad”, aseguró. Y agregó: “Todas las veces que puedo estoy con mis hijas, soy una mamá súper presente. Saco fuerzas de mi trabajo y mis amigos”.

Mientras tanto, la conductora habría desarchivado las imágenes que tenía con su ex pareja Mauro Icardi, dejándolas públicas nuevamente. Desde el divorcio en abril de 2024, la conductora de Bake Off Famosos había tomado la decisión de borrar todas las fotos que compartían juntos.

La acción, aunque predecible, marcó un cierre definitivo a una relación que alguna vez se presentó como idílica. Sin embargo, el repentino regreso de esas imágenes al escenario virtual sugiere que el capítulo con el futbolista podría no estar completamente cerrado. Icardi, por su parte, no se pronunció directamente sobre este gesto, pero su relación con La China Suárez sigue alimentando los rumores.

Se supo quién tomó la decisión de terminar la relación entre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante decidieron ponerle fin a su polémica relación a tan solo meses de hacer público su noviazgo. Tanto la conductora como el cantante de RKT compartieron historias en sus cuentas de Instagram dando a conocer la decisión. “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expresó la mediática tras haber realizado una serie de escraches a su ex pareja Mauro Icardi.

Por otra parte, el músico fue contundente con su comunicado: "Esta novela ya fue, termínenla sin mí", dejando en claro que no tiene intenciones de seguir con el tema y que no ofrecerá aclaraciones ni explicaciones adicionales.

Según detalló la instagrammer Pochi en el nuevo ciclo de eltrece, Puro Show, la pareja no tenía planes de terminar e incluso, “se iban a juntar después de este viaje” que realizó Wanda a Punta del Este. “Esa es la versión que tengo por el lado de Wanda. Y yo te digo que hablé con Elián y, por lo que hablé, él me dio a entender que no sabía que iban a ponerle un punto final a esta relación”, contó Pochi de la cuenta Gossipeame. Finalmente, la influencer y amiga de la empresaria reveló que fue Nara quien tomó la decisión: “Fue decisión de Wanda”.