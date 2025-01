El padre de L-Gante cargó contra Wanda Nara: "Si no te quema, te ensucia"

Despues de la escandalosa separaciòn, Miguel Prosi, el padre del cantante de cumbia 420, compartió su opinión sobre la meidática mujer, a la que -quedó claro. no tiene entre sus afectos.

“Señores, las declaraciones de Wanda Nara a LAM ha provocado una enorme bronca en los familiares de L-Gante que empiezan a manifestarse en contra de ella. La entrevista de Ángel de Brito con Wanda ha provocado daños colaterales insospechados que voy a empezar a relatar ahora”, explicó Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Miguel Prosi: "(Wanda) Si no te quema, te ensucia"

En un escrito que compartió con Juan Etchegoyen, Miguel Prosi confesó que le pidió a Elián que se aleje de Wanda, por su dificultosa relación con su ex pareja Mauro Icardi.

“Los autodenominados diferentes siguen mostrando el barro. Se olvidaron de pulirce. Llegaron a un punto donde muestran su estado de inmadurez exponiendo a los hijos, luego comenzarán a denigrar a terceros. Sólo le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi que las consecuencias van a ser denigrantes ”, dijo Prosi.

Y detalló el porqué de su consejo: “Le sugerí que no opine de los demás cuando hay hijos de por medio. No me interesa en absoluto la situación sentimental, solo debe cuidar en lo posible su profesión. Ésto no suma, todo resta. Sólo puedo opinar de ellos por lo que expresan en los medios, personalmente no tengo intenciones de conocerlos”.

“Te pone cerca del carbón......si no te quema, te ensucia”, concluyó.