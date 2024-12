El mensaje de Wanda Nara para Mauro Icardi: "Voy hasta las últimas consecuencias"

Mientras le baja la cortina a este año, compartió en redes sociales una profunda reflexión sobre el año que vivió y los desafíos que se vienen.

"Se termina un año muy especial para mí. Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras", escribió al comienzo del posteo. Y agregó: "Pase las fiestas sin mis hijos por que es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí para el cuidado, y educación de ellos todo el año cuando estoy sola".

En cuanto a cómo experimentó la Nochebuena que pasó lejos de Isabella y Francesca, sus pequeñas en común con el jugador del club turco Galatsaray, Wanda expuso: "Pase Navidad sin poder saludar a mis nenas ni verlas, siendo la primera lejos de ellas".

Mientras que aprovechó la ocasión para referirse a la mediatización que giro en torno al fin de su matrimonio que la unió a Mauro Icardi durante una década. "Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas", disparó.

La conductora de Bake Off Famosos remarcó: "Jamás engañé a nadie y por más dura que sea mi elección voy de frente siempre, y digo la verdad". "Lucho por la sinceridad y si es necesario voy hasta las últimas consecuencias o screen de pantalla para confirmar mi versión", sentenció.

Mientras tanto, aprovechó la carta abierta para manifestarse sobre las diferentes versiones que trascendieron en cuanto a su polémica separación del Mauro Icardi y señaló: "Escuché cosas terribles sobre mi persona".

Y aseguró: "Ellos saben la clase de mamá y persona soy por que vivieron dentro de mí, y porque dediqué cada minuto de mi vida a ellos". "Pero no fue lindo para la gente que me ama escuchar tanta mentira", agregó. En cuanto a la agenda laboral que afrontó este 2024, Wanda dijo: "Trabajé muy duro muchas horas y fui muy feliz haciendo dos grandes éxitos para tele y plataforma" y también compartió que está oficialmente instalada en el país.

"Como toda mujer separada me hago cargo de todo sola esperando los tiempos de la justicia", aseveró sin vueltas. "Cargué con la injusticia de comentarios de la gente con envidia o frustraciones que vienen de quien no me conoce y me preocupa saber que es de las mujeres que no son Wanda Nara, y como hacen cuando les sueltan la mano", reflexionó a continuación.

A modo de cierre, Wanda planteó: "Quisiera que mi paso por esta vida ayude a otras mujeres a ser más fuertes, y encontrar una resolución más rápida para aquellas que no tienen los medios suficientes para sus hijos". "Este 2024 se va y me dejó mucha mas experiencia, y fortaleza. Viajé mucho y en eso gasto mi dinero e invito a todos de vacaciones porque después de todo, es lo único que nos llevamos. En el 2025 quiero disfrutar mi vida, mis hijos y de los que quieran ser parte de mi corazón. Feliz año", concluyó.