Wanda Nara y la China Suárez podrían reencontrarse: cuándo y dónde

Después de que Wanda filtrara los chats en los que Icardi tildaba de "moncha" a la China Suárez y aseguraba que no tenía clase, cuando el futbolista y la actriz retomaron el vínculo hace una par de semanas luego del Wandagate de 2021, se supo que las chicas volverán a verse las caras en breve.

“La verdad es que la película de Wanda, Icardi y la China se pone cada vez mejor y el 4 de enero vamos a tener un capítulo espectacular”, comentó el panelista Santiago Sposato en El diario de Mariana (América).

“El 4 de enero en un evento están contratadas la China Suárez, Wanda Nara y Zaira Nara”, continuó y detalló. “Hay un evento que ya pagó por la presencia de las tres”.

En ese sentido, indicó que se realizaría en Punta del Este y que “se paga en dólares y muy bien”. “Así que creo que vale la pena el mal momento si soy alguna de las tres”, comentó con un poco de humor. Si bien la actriz ahora está en Buenos Aires, las hermanas Nara ya se encuentran instaladas en Uruguay.

De acuerdo a la información del panelista, las tres mujeres estarían presentes en el mismo evento, sin embargo, no se sabe si irán todas a la misma hora o intercalarán horarios para no cruzarse.

Cabe mencionar que la China y Wanda no se frecuentan. Si bien de acuerdo a lo que dijo Nara hablaron cuando se encontraron en el restaurante hace un mes, en las últimas semanas expuso chats que daban cuenta de que tenían un buen vínculo antes de que la actriz tuviera un affaire con Icardi. A la ex Casi Ángeles esto no le gustó nada y decidió recurrir a la justicia. Por otra parte, desde el primer momento Zaira dejó en claro que estaba del lado de su hermana.

Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez salieron a comer juntos

En medio de las fuertes especulaciones por el romance entre la China e Icardi, esta semana Ángel de Brito compartió una foto que confirmaría la relación.

En la imagen que publicó se pudo ver al deportista frente al mostrador que da afuera de un local de comida rápida, donde se retiran los pedidos, vestido con una remera blanca, pantalones cortos deportivos, una gorra y anteojos de sol. La puerta izquierda de la camioneta blanca estaba abierta y, aunque no se la pudo ver, según de Brito, la China Suárez habría estado en el vehículo.

“Icardi se bajó porque le dieron hamburguesas erróneas”, expresó el periodista.

En medio de estas especulaciones, Icardi y Suárez no han confirmado ni desmentido el supuesto romance, pero las señales en redes sociales y los testimonios de los periodistas siguen creciendo. Mientras tanto, el posible anuncio oficial de su relación es un tema que continúa ocupando titulares.