El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses

“Lamentablemente, Sarai falleció. Hola gente, acá les informo porque desde anoche estamos lamentablemente velando a mi sobrina, mi hermosa sobrina, era mi reina. Estamos destrozados, la verdad que nos dejó un vacío muy grande”, comenzó La Chabona, al compartir su inmenso dolor a través de las redes sociales.

"Estamos en San Pedro para todo el interesado que quiera venir a despedirse. Era un ángel, una beba chiquitita con tan solo nueve meses, loco”, expresó, la influencer, visiblemente conmovida por la terrible situación familiar por la que atraviesa.

“Bueno, mi gente, les quiero agradecer a toda mi gente de mi ciudad de San Pedro, de Buenos Aires y del conurbano. Estoy muy triste, agradecida con todos los que nos hicieron el aguante desde el primer momento en que fue internada mi sobrina, mi reina preciosa, Sarai Adelei Palacio...".

EL DOLOR MÁS PROFUNDO DE LA CHABONA

"Lamentablemente, los médicos de San Nicolás, del Hospital San Felipe, hicieron lo posible para salvarla, pero desgraciadamente le agarró dos paros. Fuiste una releona, una guerrera, una luchadora, mis ojitos de cielo. Nos dejaste un revacío a toda la familia. Siempre en nuestro corazón y, donde quiera que estés, mi reina. Siempre nos vas a proteger y cuidar desde el cielo", expuso La Chabona, a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Por qué a veces Dios es tan injusto, loco... te quita y te pega donde más te duele. Te amamos, mi preciosa sobrina Sarai Adelei Palacio, siempre presente en nuestros corazones. Hasta tu nombre llevaré en mi piel. La tía siempre te amaba y te llenaba de muchos cariños y muchos regalos”.

