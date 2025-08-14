Eliana Guercio terminó con la cara deformada por un tratamiento estético

Y siguió: ”Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido. Investiguen antes de tocarse con cualquiera".

image

La cosa no quedó ahí y hasta advirtió a su legión de fieles seguidores sobre contratar determinados servicios a través de las redes sociales.

“Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, dijo la exvedette y actual panelista.

Mientras que aclaró poco después: “Si! estoy bien de salud!!! Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, Solo es estético, por ahora.”

Embed - El drama médico de Eliana Guercio

En Lape Club Social, ciclo de América TV, Marina Calabró agregó algunos detalles sobre lo ocurrido con la panelista de Gran Hermano. “Estuve investigando un poco qué es lo que pasó acá. Hay un tratamiento que se llama CO, que es un tratamiento que es potente, de esos que regeneran como de adentro hacia afuera. Es de láser. A partir de la aplicación se hacen unas costras, eso se cae y te deja la piel, aparentemente, lo sana. Es un tratamiento estético. En teoría, está en la categoría de los no invasivos, pero es de láser y siempre el láser requiere sus cuidados”, dijo.

Calabró relató que la modelo ya tenía experiencia con este tipo de procedimientos, y que “hace 10 años se hizo este tratamiento de CO con una médica que le fue espectacular, que los resultados fueron fabulosos, que la piel le quedó de porcelana y que ella intentó ubicar a la misma médica para repetir el tratamiento 10 años después. No la encontró”.

Ante la imposibilidad de ubicar a la profesional que la atendía, Guercio recurrió a las redes sociales, donde halló a una nueva médica con “algunas referencias de famosos, un montón de seguidores, como que te vendía los espejitos de colores y ella cayó”. “Aparentemente, ella lo que quería era zona de la frente y los pómulos por unas marquitas de acné, por algunas imperfecciones que uno tiene en la piel”, detalló

Y siguió: “Le empiezan a cambiar el discurso. Le dicen: ‘Bueno, mira los resultados, los vas a ver. Tenete un poquitito de paciencia. Los vas a ver en 20 días’. Después, le vuelven a cambiar el discurso y le dicen: ‘Mirá, los vas a ver en un mes’. Después, le dicen: ‘Mirá, en un mes y medio. Tal vez necesites un tratamiento extra para ver los resultados que vos buscas’”.

“Ella no entendía cómo algo que era tan simple y tan claro en cuanto a lo que ella pidió y lo que le dijeron todo que sí, terminaba siendo: Vas a tener que hacer otros tratamientos. La verdad, esto fue lo primero que le empezó a hacer ruido a Eliana”, contó.