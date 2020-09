"El Padrino III" será reestrenada con un inicio y un final diferentes

"Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y final, y reacomodé algunas escenas, tomas y entradas de música", indicó el cineasta de 81 años en un comunicado que compartió Paramount. Y agregó: “Con estos cambios, y con las imágenes y el sonido restaurados, creo que es una conclusión más apropiada para 'El Padrino' y 'El Padrino II'".

La nueva versión, titulada "Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" (sin título en español aún) tendrá un estreno limitado en cines en diciembre, cuando se cumplen 30 años de la película original, para luego pasar a plataformas streaming.

"Es un reconocimiento al título preferido de Mario y mío, y a nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en 'El Padrino III'", dijo Coppola.

La nueva versión supuso una "cuidadosa restauración fotograma a fotograma" de la película original y la inclusión de material inédito, que duró seis meses. Como sucedió en toda la industria del cine, este trabajo arduo que incluyó la reparación de arañazos y manchas en los negativos originales, tuvo que ser interrumpido por la pandemia de coronavirus y completado a distancia.

Coppola reeditó anteriormente clásicos como "Apocalipsis Now” con resultados celebrados por la prensa especializada.

