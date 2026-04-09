Eva de Dominici podría ser una de las protagonistas la secuela de Superman

¿Quién es Máxima en DC Comics?

El dibujante George Pérez y el guionista Roger Stern presentaron al personaje de Máxima en la edición 645 de "Action Comics", que se publicó en 1989, y su figura oscila entre una villana, heroína y hasta posible enamorada de Superman.

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Máxima no se presenta como un villano común y corriente, porque su motivación no es “conquistar el mundo”, sino repoblarlo con sus genes y para eso, necesita buscar una pareja compatible con su complejo código genético; lo que termina por convertirse en una cuestión de Estado.

Cuando se entera de la existencia de Superman, se vuelve su objetivo encontrarse con él con el único fin de engendrar a su heredero.