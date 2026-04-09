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Eva de Dominici podría ser una de las protagonistas la secuela de Superman

Según la revista norteamericana especializada en espectáculos The Hollywood Reporte, la argentina quedó preseleccionada para la secuela del Hombre de Acero.

La actriz argentina Eva de Dominici está entre las favoritas para interpretar el personaje de Máxima en "Superman: Man of Tomorrow”, la secuela de la nueva saga del Hombre de Acero, dirigidas por James Gunn, según información exclusiva publicada por la revista especializada en espectáculos de The Hollywood Reporter.

Los nombres con los que compite la actriz argentina en la producción del film de DC Comics son: Adria Arjona -hija del cantante Ricardo Arjona-, Sydney Chandler -conocida por su rol en Alien- y Grace Van Patten -protagonista de la serie Dime más mentiras-.

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Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona

Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona

Las cuatro actrices llegaron a la etapa final de selección después de pasar una prueba de cámara en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el lugar donde se realizarán las grabaciones se llevarán a cabo.

En esta segunda película de Superaman dirigida por James Gunn, David Corenswet volverá a poner se en la piel del Hombre de Acero, y lo acompañaran Nicholas Hoult como Lex Luthor, Lars Eidinger como Brainiac, Aaron Pierre como Lanterns, Rachel Bronahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Guy Garden como Nathan Fillion y Edi Gathegi como Mister Terrific.

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¿Quién es Máxima en DC Comics?

El dibujante George Pérez y el guionista Roger Stern presentaron al personaje de Máxima en la edición 645 de "Action Comics", que se publicó en 1989, y su figura oscila entre una villana, heroína y hasta posible enamorada de Superman.

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Máxima no se presenta como un villano común y corriente, porque su motivación no es “conquistar el mundo”, sino repoblarlo con sus genes y para eso, necesita buscar una pareja compatible con su complejo código genético; lo que termina por convertirse en una cuestión de Estado.

Cuando se entera de la existencia de Superman, se vuelve su objetivo encontrarse con él con el único fin de engendrar a su heredero.

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