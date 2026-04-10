Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026

Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) dieron a conocer la lista de nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026, en una emisión del programa A La Barbarossa. El anuncio estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, y Valeria Mazza, quienes confirmaron las ternas de una de las ceremonias más esperadas del calendario del espectáculo local.