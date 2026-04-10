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Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026

La gala será el 26 de abril y reunirá figuras de TV, streaming, redes y diseño argentino. Conducirán Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) dieron a conocer la lista de nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026, en una emisión del programa A La Barbarossa. El anuncio estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, y Valeria Mazza, quienes confirmaron las ternas de una de las ceremonias más esperadas del calendario del espectáculo local.

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Valeria Mazza junto con Iván de Pineda tendrán a su cargo la conducción.

Valeria Mazza junto con Iván de Pineda tendrán a su cargo la conducción.

Mejor Diseñador/a Moda Femenina

  • Javier Saiach
  • Evangelina Bomparola
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora
  • Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

  • Max Jara
  • Mauro Max de Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor Estilista

  • Mariana García Navarro - Nacho García Rocha
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)

Nuevo Talento de la Moda

  • Valentina Schuchner
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot
Zaira Nara

Mejor Influencer de Moda

  • Zaira Nara
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino en Streaming

  • Momi Giardina (Telefe - Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino en Streaming

  • Santi Talledo (Telefe - Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga)
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo en Redes

  • Carolina “Pampita” Ardohain
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Diario)

  • Verónica Lozano (Cortá por Lozano)
  • Yanina Latorre (SQP)
  • Mariana Fabbiani (DDM)
  • Flor de la V (Los Profesionales)
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A sus 99 años, Mirtha Legrand mantiene una presencia vigente en la pantalla chica.

A sus 99 años, Mirtha Legrand mantiene una presencia vigente en la pantalla chica.

Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Semanal)

  • Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando con Juana)
  • Teté Coustarot (Argentina de Película)
  • Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor Estilo en Conducción Masculina

  • Mario Pergolini (Otro Día Perdido)
  • Iván de Pineda (Pasapalabra)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel de Brito (LAM)
  • Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)
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Figuras del espectáculo y la moda competirán en la gala de abril.

Figuras del espectáculo y la moda competirán en la gala de abril.

Mejor Estilo Panelista Femenina

  • Sol Pérez (Gran Hermano)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Analía Franchín (A la Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP)
  • Gastón Trezeguet (GH)

Actriz con Mejor Estilo en Ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Monna Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

ADEMÁS: "Perfecta", el duro documental con a voz de Silvina Luna

Actor con Mejor Estilo en Ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino en Big Show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
  • Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
  • Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino en Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

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