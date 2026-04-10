Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026

La gala será el 26 de abril y reunirá figuras de TV, streaming, redes y diseño argentino. Conducirán Iván de Pineda y Valeria Mazza.
Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) dieron a conocer la lista de nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026, en una emisión del programa A La Barbarossa. El anuncio estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, y Valeria Mazza, quienes confirmaron las ternas de una de las ceremonias más esperadas del calendario del espectáculo local.
Mejor Diseñador/a Moda Femenina
Javier Saiach
Evangelina Bomparola
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
Matías Carbone
Nicolás Zaffora
Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/a
Mabby Autino
Vero Luna
Gervasio Larrivey
Mejor Peluquero
Max Jara
Mauro Max de Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey
Mejor Estilista
Mariana García Navarro - Nacho García Rocha
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)
Nuevo Talento de la Moda
Valentina Schuchner
Luz Ballesteros
Anushka Elliot
Mejor Influencer de Moda
Zaira Nara
Stephanie Demner
Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino en Streaming
Momi Giardina (Telefe - Luzu)
Evelyn Botto (Olga)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe - Olga)
Mejor Estilo Masculino en Streaming
Santi Talledo (Telefe - Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Fer Dente (Olga)
Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo en Redes
Carolina “Pampita” Ardohain
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo
Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Diario)
Verónica Lozano (Cortá por Lozano)
Yanina Latorre (SQP)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Semanal)
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