El polémico posteo de Morena Rial tras ser detenida por la Policía

La hija de Jorge Rial quedó demorada y poco después recuperó la libertad, mientras que luego publicó una imagen en las redes sociales en diálogo con su abogado, Alejandro Cipolla.

El letrado, que anteriormente actuó en defensa de la joven, por la tenencia de su hijo mayor Francesco, había explicado tras el episodio: “Por suerte pude explicar toda la situación y More Rial consiguió su libertad! Fue todo una confusión, por suerte la verdad salió a la luz".

"Que la cuenten como quieran"

La joven posteó una captura de video en sus historias de la red social instagram mientras realizaba una videollamada con su abogado, el letrado Alejandro Cipolla y agregó: “Que la cuentan como quieran, y como es nunca la van a contar”.

Y apuntó: “Gracias Alejandro Cipolla por defenderme”. Por su parte, Cipolla, que se veía en un cuadro pequeño a la derecha, sólo miraba a la cámara.

El hecho

Morena Rial fue demorada este jueves en la localidad bonaerense de Martínez, acompañada de su hijo de solo tres meses, y otras tres personas, una de las cuales tenìa pedido de captura.

El operativo, realizado en la localidad bonaerense de Martínez, quedó registrado en un video difundido por América, donde se observa a la joven siendo escoltada por efectivos hacia un móvil policial, después de haber obligada a poner sus manos contra una pared y ser revisada.

Según información revelada por el periodista Ángel De Brito, los ocupantes del vehículo habrían estado implicados en un robo: "Parece que las personas que iban en el auto habían entrado a robar una casa. Por eso la policía los persiguió y los detuvo", explicó en su programa.

Sin embargo, lo que realmente habría pasado, serìa que dos de las personas que iban en el auto con Morena Rial, habrían intentado preparar un robo a una casa de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Morena Rial, de 26 años, fue trasladada a una dependencia policial cercana, donde se la puso a disposición de la Justicia, que investigan el caso para determinar si está vinculada al presunto delito. Pero luego de unas horas fue liberada.

Según detallaron las fuerzas de seguridad, dentro del automóvil se hallaron guantes, un crique y otras herramientas que, presuntamente, serían utilizadas para cometer un robo.

Aunque no se llegó a concretar ningún delito, los cinco ocupantes del vehículo fueron trasladados a la comisaría para ser imputados por "averiguación de ilícito".

El caso quedó a cargo del fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien, según las primeras investigaciones, no tiene dudas de que el grupo planeaba ingresar a una vivienda.

El descago del padre del primer hijo de Morena Rial

Tras enterarse de lo ocurrido, su expareja, Facundo Ambrosioni, padre del hijo mayor de Morena, posteó un comunicado en redes sociales para despegarse de la información.

"Tenemos muchos mensajes de un tema que no nos incumbe, solo decir que Fran vive con nosotros y está 24/7 de lunes a lunes, los 365 días del año", aclaró Ambrosioni, que pidió a los medios que no mencionen al menor.

"Yo estoy contento porque disfruto mucho a mi hijo, lo otro es una vergüenza. Fran no estaba, está en Córdoba con nosotros. Va al psicólogo desde hace un año y medio, hace tiempo que no tiene contacto con la madre, hace un tiempo que no pregunta y me saqué la lotería con mi mujer porque lo cuida como si fuera un hijo, lo ama y lo contiene. Cuando mi hijo vivía con Morena, estaba muy descuidado", contó el joven al programa A la Barbarossa.

"Cuando estaba en Buenos Aires, no iba al colegio, me preocupaba mucho, la educación no era la correspondiente, comía hamburguesas todo el día, se dormía a las 4 de la mañana, esas cosas me preocupaban, empecé el trámite, me costó, pero lo logré y hoy vive conmigo", sumó Ambrosioni.