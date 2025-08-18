Dalila confesó todo de su explosivo romance con El Polaco: "Me gusta como besa"

"Con él puedo hablar cualquier cosa, y nos reímos y compartimos lo mismo. Es un tipazo”, comenzó Dalila, al hablar de su vínculo sentimental con Ezequiel Cwirkaluk, en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, por América. “Todos me preguntan si en lo íntimo, íntimo, estuvimos. No, porque mayormente siempre estamos así en lugares con mucha gente”.

"Cuando estamos cerca yo lo voy a ver a él o él me viene a ver a mí... Yo creo que es algo mutuo. Ahora, si volvió con su ex, voy a mantener distancia porque no quiero que tenga quilombo. Me gusta como besa", amplió la cantante de música tropical sobre el apasionado romance con su colega, que se concretó hace unas semanas.

“Hace muchos años que nos conocemos, y justo una vez se dio en un teatro en Rosario, le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme. El Polaco se hizo el bol... y dijo que no, que me quiere, que somos muy amigos y que jamás pasó nada. Dale. ¿No tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya? Y sí, yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada. Es más, me dijo que después me llamaba, porque justo estaba trasladando los muebles de los chicos", dijo Dalila.

DALILA CONTRA BARBY SILENZI

"La diferencia entre ella y yo es que yo gano con esto (señalando su cara) y ella gana con esto (señalando la parte de atrás de su cuerpo)”, apuntó Dalila contra Barby Silenzi, la última pareja estable de El Polaco. "Su expareja me importa tres carajos, que haga lo que quiera. Total, ¿cuánto le va a durar portarse bien a ella como una señora?”, señaló la intérprete.

Dalila y el Polaco, nota Dalila y El Polaco son más que amigos.

"No es una señora. Porque creo que cuidaría muchos detalles sabiendo que tiene hijos... Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? ¿Y cuando los hijos vean de qué trabajaba su mamá? No sé por qué la ex (Barby Silenzi) me reclamó a mí, cuando le tenía que haber reclamado a él. Andá y hablá con él. No me voy a poner a la altura de ella. Cada una sabe de qué trabajamos", lanzó la cantante contra la bailarina. ¿Qué tendrá Barby para responderle?